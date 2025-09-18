Сбой Starlink на фронте: почему потеря связи критична для украинских войск, — аналитик

На украинском фронте 15 сентября зафиксирован сбой в работе терминалов связи Starlink. Сигнал был постепенно восстановлен, однако западные эксперты отметили, что проблема вскрыла стратегическую зависимость Украины от частной компанией “под контролем одного руководителя”, так как Starlink давно стал частью архитектуры ее обороны на поля боя.

Related video

Сеть компании SpaceX не является оружием, но она обеспечивает жизненно важные функции: канал для передачи видео с FPV-дронов, связь постов наведения, канал обмена данными между разрознеными подразделениями, а также резерв при обрыве волоконных линий и глушении сотовой связи. Об этом пишет военный аналитик портала Army Recognition Эван Лерувиллуа.

Когда Starlink "мигает", то, например, звенья цепочки — от разведчика до артиллерийской ячейки — вынуждены переходить на более медленные или менее надежные каналы, что снижает оперативный темп. По сообщениям, во время сентябрьского сбоя некоторые группы FPV-операторов задержали вылеты, другие перешли на прямую радиосвязь.

Таким образом сбой 15 сентября подчеркнул ключевую слабость — зависимость эффективности ведения боевых действий от системы, контроль над конторой сосредоточен в руках частной компании. Однако Украины вынуждена идти на это, учитывая оперативное преимущество, которое предоставляет Starlink. Ведь информация между подразделениями передается практически молниеносно, в силу чего командиры огневых подразделений могут принимать решения за считанные секунды.

И хотя Пентагон предпринял дополнительные меры по обеспечению стабильности работы системы, нет жесткого договорного механизма, обязывающего владельца поддерживать и не ограничивать покрытие на театре военных действий. Документальных гарантий "всегда-включено" нет — если оператор сократит зону, изменит политику или возникнут коммерческие/технические причины, украинские войска могут остаться без услуги.

"Кроме того, существуют трения с союзниками, которые хотят, чтобы та же сеть оставалась доступной гражданским пользователям во время кризисов, для гуманитарных коридоров или для СМИ. Однако баланс между военным приоритетом и открытым доступом найти сложно", — подчеркнул аналитик.

Как уменьшить риски

Эксперты и военные предлагают несколько практических мер, которые позволят снизить риски сбоев Starlink:

Резервирование каналов: комбинация Starlink с другими коммерческими спутниковыми провайдерами, ВЧ-реле и наземными радиосетями — даже если их качество ниже, они дают время на переключение и сохраняют критические каналы командования.

Договорное регулирование: подразумевает заключение контрактов, устанавливающих минимальные SLA (уровни обслуживания), процедуры эскалации и опции государственного вмешательства в кризисных ситуациях.

Технические мероприятия: широкое применение ячеистых локальных сетей между подразделениями, а также оптимизация энергопитания.

Важно

Россия создает свой Starlink: что известно о проекте спутниковой связи "Рассвет"

Разработка альтернатив: ускорение программ Европы и союзников по созданию независимых спутниковых систем связи, которые займут место коммерческих терминалов в перспективе нескольких лет.

Сбои в работе Starlink показали, что современные вооруженные силы выигрывают от коммерческих космических инициатив, но платят за это стратегической уязвимостью. Украина безусловно получила ощутимые преимущества в средствах связи и управлении ударами, но в долгосрочной перспективе должна ускорить процесс перехода на альтернативные решения.

Напомним, на фоне сбое в работе спутниковой связи Starlink на фронте в июле текущего года Фокус разбирался, есть ли у Украины альтернатива данной системе и почему опасно зависеть от одной системы связи.