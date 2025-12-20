20 декабря День создания Космических сил США: что теряют ракеты и дроны ВСУ без доступа в космос

Космические войска США (U.S. Space Force, USSF) начали свою историю с момента пуска первого спутника Explorer 1 в 1958 году, затем 60 лет развивались как элемент национальной обороны. В 2019 году USSF официально стали шестыми силами американской армии. Чем занимаются "космические охранники" Америки, почему не хотят сбивать спутники РФ и что должна сделать Украина, чтобы ее оружие не зависело от прихотей западных специалистов?

Военнослужащие USSF называют себя Guardians, то есть "охранники". Они занимаются связью, разведкой, навигацией и "легкими" силовыми воздействиями. Тем временем основные соперники США, РФ и Китай, не скрывают, что развивают ударные возможности в космосе. Фокус собрал информацию о достижениях Space Force и о том, почему Украине важно развиваться в этом направлении, чтобы не терять супершансов в использовании ракет и БпЛА. Тем более, что собственные Космические силы должны появиться до 31 декабря 2025 года.

20 декабря День Космических сил США

20 декабря День Космических сил США

Президент США Дональд Трамп создал Космические силы 20 декабря 2019 года, и поэтому эту дату считают днем рождения шестого вида войск Америки. Командующий Космическими силами США — генерал Б. Ченс Солтцман. Генерал руководит самыми маленькими по численности силами: 9 400 военнослужащих и 4 600 гражданских лиц (2024 год).

Базовые задачи UUSF — спутниковая связь (Military SATCOM), спутниковая разведка, наблюдение и рекогносцировка, системы ракетного предупреждения и отслеживания пусков баллистических и гиперзвуковых ракет (ракетный щит "Железный Купол"). Кроме того, еще занимаются телескопами и радарами для лучшего наблюдения за объектами в космосе, GPS, сферой радиоэлектронной борьбы и киберзащитой.

Мировые космические вызовы и война в Украине

Б. Ченс Солтцман высказывался о российско-украинской войне в контексте проблем украинцев и выводов, которые следует сделать США. Среди прочего, офицер выделил опасности джеминга SATCOM и GPS, кибервзлома спутниковой сети, исчезновения спутниковой связи Starlink.

Между тем аналитический центр рассказал, что РФ и Китай готовят антиспутниковые спецоперации — это "электронная борьба, оружие направленной энергии, противоспутниковые системы ASAT" и тому подобное. Цель — использовать уязвимость армии США, которые полагаются на спутниковую связь. Кроме того, Кремль угрожает разместить ядерное оружие в космосе и сбивать низкоорбитальные спутники.

Космическое оружие

Пентагон выделил два вида "оборонных космических и контркосмических возможностей", которые могут использовать Космические силы США и другие войска, говорится в статье медиа Breaking Defense (2023).

"Мягкое" уничтожение (soft kill) — это методы глушения, лазерное ослепление, кибервзлом систем спутниковой связи и тому подобное. Например, комплекс глушеня Counter Communications System (CCS) Block 10.2: в 2020 году он поступил в USSF.

Космические силы США — комплекс Counter Communications System (CCS) Block 10.2 Фото: L3Harris Technologies

"Жесткое" уничтожение (hard kill) — физическое уничтожение опасных объектов на орбите с помощью кинетических ASAT-ракет. На этот метод США наложили мораторий, чтобы "не увеличивать количество космического мусора", и, ко всему, отказываются говорить о "наступательных космических контрвозможностях".

Космические силы США — противоспутниковая ракета ASM-135 ASAT Фото: marvellouswings

В отчете "2025 Global Counterspace Capabilities Report" центра Secure World Foundation (2025) есть инфографика об испытаниях ASAT. Видим, что США с 2008 года не провели ни одного такого испытания.

Космические силы — темпы испытаний противоспутниковых ракет ASAT 2025 Фото: Скриншот

Какие потребности и возможности ВСУ в космосе

Заметим, ВСУ на поле боя сегодня используют (или испытывают) дальнобойные FP-1, FP-2, Ан-126 "Лютый", ракеты "Фламинго", высокоточные ракеты и артиллерийские снаряды, установки HIMARS/M270 с GMLRS и ATACMS, ракеты Storm Shadow/SCALP, ЗРК Patriot и тому подобное. Для применения современных видов оружия нужно иметь возможности разведки, навигации, связи, управления, передачи координат целей, корректировки огня, коммуникации между подразделениями.

Чтобы иметь эти возможности и выполнить боевую задачу, необходимо покрытие спутников США (50 коммерческих и 15 военных), Франции (CSO-1, 2 и 3), Финляндии (Украина купила два ICEYE SAR и есть доступ к 44 другим), Европейское космическое агентство (Sentinel-1 и Sentinel-2), и также спутники для Starlink. При этом Украина за все время независимости запустила три спутника — "Сич-1", "Сич-1", "Сич-2-30": последний "умолк" 9 октября 2025 года.

Украина попадала в ситуации, когда ей ограничивали доступ к космическим технологиям. Например, в первые месяцы войны выключали Starlink вблизи Крыма. В сентябре 2025 случился сбой по всему фронту и выяснилось, что бригады остались без связи. Кроме того, с появлением в Белом доме Дональда Трампа минимум дважды, в марте и июле, прекращалось предоставление разведданных: это уменьшило точность HIMARS/ATACMS. В июле в ВСУ говорили об отсутствии обмена разведданными и невозможности управления дронами.

Аналитический центр Secure World Foundation посчитал, какой набор спутников и другого оборудования (лазеры/микроволновое оружие, средства РЭБ, космическая ситуация осведомленность SSA) имеют США, РФ и другие страны. Самая широкая "линейка" возможностей — у США.

Космические силы — возможности США, РФ, Китая в 2025 году Фото: Скриншот

Космические силы Украины — почему они нужны оружию ВСУ

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в октябре 2025 года объяснил, что на протяжении большой войны украинцев ограничивали из-за зависимости от разведывательных данных и систем связи от партнеров. По мнению Залужного, чтобы справиться с этими проблемами, Украине нужны собственные Космические силы, которые самостоятельно будут вести стратегическую разведку для дальнобойных ударов дронов и запускать собственные спутники. В сентябре украинское правительство запланировало создать Космические войска в составе ВСУ: дедлайн — до 31 декабря 2025 года.

Напоминаем, в РФ произошли неприятности во время пуска ракеты с космодрома Байконур в Казахстане: сломалось настолько важное оборудование, что новых пусков, похоже, не будет.