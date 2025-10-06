Космические войска Украины: почему плохо работали HIMARS и не хватало разведданных, — Залужный

Генеральный штаб планирует создать космические войска Украины, при этом сократив Центр космических сил, который координировал работу со Starlink, Maxar, Planet Labs и ICEYE и получение разведданных. Данные со спутников украинцы самостоятельно использовали для ударов HIMARS и другого оружия по целям противника. Если не иметь таких возможностей, то возрастет зависимость от западных партнеров. При этом Кремль обратил внимание на способности космических сил и начал работу в данном направлении, написал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Согласно планам Генштаба ВСУ, до конца 2025 года космические войска Украины будут в состоянии готовности не на 100%, а на 60%, отметил Залужный на портале "Милитарный". При этом год назад, в 2024 году, стало известно о сокращении управленческой структуры, которая занималась такими же вопросами. Сначала сократили работников, а с 15 августа — полностью ликвидировали подразделение. Зато РФ действует иначе: россияне изучили опыт в использовании космических данных Украины для работы ракетных систем HIMARS и MLRS и подытожили, что именно благодаря этим технологиям Киев получил преимущество в 2022 году. Проблема ВСУ заключается в ограничениях в обмене информацией, когда партнеры могли не давать нужные данные или запрещать бить по определенным целям, говорится в статье.

Космические войска Украины — детали

Залужный уточнил, что во время войны следует осторожно менять структуру Вооруженных сил, чтобы не уменьшить возможности противостоять врагу. На этом фоне вспомнил о высокотехнологичном оружии, которое украинцы получили от Запада, и об ограничениях, появившемся из-за отсутствия собственных разведданных и космических войск Украины.

"Имея современные средства поражения, вооруженные силы не имели необходимой информации для нанесения такого поражения, а ту, что получали через выделенные каналы, не всегда могли использовать, потому что ее своевременность не выдерживала никакой логики", — говорится в статье.

Выяснилось, что HIMARS так и не смогли использовать на полную мощность, поскольку сначала была задержка с космическими данными, а затем — сопротивление России, которая напугала Запад и тот наложил дополнительные ограничения.

"Как оказалось, именно космические возможности имеют критическое значение для целеуказания, навигации и связи, обеспечивая эффективность ракетных ударов", — уточнил он.

С начала вторжения в 2022 году космические войска Украины не существовали, но зато было Государственное космическое агентство, которое сотрудничало с ГУР Минобороны. Позже появилось Центральное управление космической поддержки Генштаба ВСУ. На помощь украинской армии пришли коммерческие спутники, услуги которых покупались за деньги, и космические разведданные военных спутников, которые предоставлял Пентагон. Западные возможности на орбите — 7560 спутников, из них 246 — военные, а российские — 160 спутников, из них 100 — военные. С 2022 по 2024 год Украина подготовила определенное количество специалистов, которые умели обрабатывать данные со спутников и предоставлять разведданные в подразделения Сил обороны. Впрочем, эти возможности потеряли после расформирования управления.

Украина создаст Космические войска

Согласно заявлению Генштаба, Украина создаст космические войска до 31 декабря 2025 года, что особенно важно на фоне ракетного комплекса "Орешник" ВС РФ, который может нести ядерные боеголовки, и технических и организационных возможностей Москвы, говорится в статье. Залужный перечислил аспекты, на которые стоило бы обратить внимание. Среди них — ВСУ должны самостоятельно вести стратегическую разведку, чтобы наносить дальнобойные удары без оглядки на партнеров, и получить собственные спутники (для наблюдения, навигации, связи и т.д.). Кроме того, Космические войска Украины должны получить автономию и все функции, чтобы самостоятельно работать над поставленными задачами на основе данных спутников собственных, коммерческих, западных.

"На земле, в воздухе и на воде мы уже нашли эти решения — не хочу описывать каким образом. Время посмотреть в космос, потому что единственная возможность сегодня достичь нужного уровня безопасности заключается только в технологических преимуществах во всех доменах", — подытожил Залужный.

Отметим, о космических войсках Украины написала нардеп Марьяна Безуглая еще в апреле 2025 года. Тогда же стало известно о плане развития космических возможностей Минобороны, рассчитанном на три этапа: по 2026, 2030 и 2035 годы. 24 сентября Верховная Рада утвердила закон о том, что Украина создаст Космические войска.

Напоминаем, 24 сентября Залужный опубликовал статью, в которой рассказал, как навязать РФ новую стратегию войны.