Космічні війська України: чому погано працювали HIMARS і бракувало розвідданих, — Залужний

Генеральний штаб планує створити космічні війська України, при цьому скоротивши Центр космічних сил, який координував роботу зі Starlink, Maxar, Planet Labs і ICEYE й отримання розвідданих. Дані з супутників українці самостійно використовували для ударів HIMARS та іншої зброї по цілях противника. Якщо не мати таких можливостей, то зросте залежність від західних партнерів. При цьому Кремль звернув увагу на спроможності космічних сил та почав роботу у даному напрямку, написав ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Згідно з планами Генштабу ЗСУ, до кінця 2025 року космічні війська України будуть у стані готовності не на 100%, а на 60%, зауважив Залужний на порталі "Мілітарний". При цьому рік тому, у 2024 році, стало відомо про скорочення управлінської структури, яка займалась такими ж питаннями. Спершу скоротили працівників, а з 15 серпня — повністю ліквідували підрозділ. Натомість РФ діє інакше: росіяни вивчили досвід у використанні космічних даних України для роботи ракетних систем HIMARS і MLRS та підсумували, що саме завдяки цим технологіям Київ отримав перевагу у 2022 році. Проблема ЗСУ полягає в обмеженнях в обміні інформацією, коли партнери могли не давати потрібні дані або забороняти бити по певних цілях, ідеться у статті.

Космічні війська України — деталі

Залужний уточнив, що під час війни слід обережно змінювати структуру Збройних сил, щоб не зменшити можливості протистояти ворогу. На цьому тлі згадав про високотехнологічну зброю, яку українці отримали від Заходу, і про обмеження, які з'явились через відсутність власних розвідданих та космічних військ України.

"Маючи сучасні засоби ураження, збройні сили не мали необхідної інформації для нанесення такого ураження, а ту, що отримували через виділені канали, не завжди могли використати, бо її своєчасність не витримувала жодної логіки", — ідеться у статті.

З'ясувалось, що HIMARS так і не змогли використовувати на повну потужність, оскільки спершу була затримка з космічними даними, а потім — спротив Росії, яка налякала Захід і той наклав додаткові обмеження.

"Як виявилося, саме космічні спроможності надають критичного значення для цілевказівки, навігації та зв’язку, забезпечуючи ефективність ракетних ударів", — уточнив він.

З початку вторгнення у 2022 році космічні війська України не існували, але натомість було Державне космічне агентство, яке співпрацювало з ГУР Міноборони. Згодом з'явилось Центральне управління космічної підтримки Генштабу ЗСУ. На допомогу українській армії прийшли комерційні супутники, послуги яких купувались за гроші, та космічні розвіддані військових супутників, які надавав Пентагон. Західні спроможності на орбіті — 7560 супутників, з них 246 — військові, а російські — 160 супутників, з них 100 — військові. З 2022 по 2024 рік Україна підготувала певну кількість фахівців, які уміли опрацьовувати дані з супутників та надавати розвіддані у підрозділи Сил оборони. Втім, ці можливості втратили після розформування управління.

Україна створить Космічні війська

Згідно з заявою Генштабу, Україна створить космічні війська до 31 грудня 2025 року, що особливо важливо на ракетного комплексу "Орешник" ЗС РФ, який може нести ядерні боєголовки, та технічних та організаційних можливостей Москви, ідеться у статті. Залужний перелічив аспекти, на які варто було б звернути увагу. Серед них — ЗСУ повинні самостійно вести стратегічну розвідку, щоб завдавати далекобійних ударів без огляду на партнерів, та отримати власні супутники (для спостереження, навігації, зв'язку тощо). Крім того, Космічні війська України повинні отримати автономію та усі функції, щоб самостійно працювати над поставленими задачами на основі даних супутників власних, комерційних, західних.

"На землі, у повітрі і на воді ми вже знайшли ці рішення – не хочу описувати яким чином. Час подивитися у космос, бо єдина можливість сьогодні досягти потрібного рівня безпеки полягає тільки у технологічних перевагах в усіх доменах", — підсумував Залужний.

Зазначимо, про космічні війська України написала нардепка Мар'яна Безугла ще у квітні 2025 року. Тоді ж стало відомо про план розвитку космічних спроможностей Міноборони, розрахований на три етапи: по 2026, 2030 і 2035 роки. 24 вересня Верховна Рада затвердила закон про те, що Україна створить Космічні війська.

Нагадуємо, 24 вересня Залужний опублікував статтю, у якій розповів, які нав'язати РФ нову стратегію війни.