Альтернатива Ормузскому проливу: как Каспийское море превращается в один из ключевых логистических маршрутов

Каспийское море постепенно превращается в один из ключевых логистических маршрутов для Ирана на фоне усиления американского давления и ограничений против иранских портов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По данным издания, Россия якобы использует Каспий для поставки Ирану военной техники, комплектующих и других товаров. Отдельно утверждается, что через этот маршрут могут передаваться компоненты для беспилотников, поскольку Иран, по оценкам американской стороны, потерял около 60 процентов своего запаса БПЛА.

Также сообщается о переориентации части импорта продовольствия через каспийские порты. Речь идет о пшенице, кукурузе и растительном масле. На этом фоне Каспийское море все больше рассматривается как альтернатива Ормузскому проливу не только для торговли, но и для стратегического обеспечения.

В то же время важно понимать, что материал основывается исключительно на заявлениях неназванных американских чиновников. Никаких публичных доказательств в подтверждение этих утверждений пока не представлено. Россия и Иран официально эти заявления не подтверждали

Фактически речь идет о еще одном признаке того, как глобальные санкционные и военно-политические конфликты меняют карту логистики Евразии.

То, что десятилетиями считалось периферийным маршрутом, постепенно может превращаться в критически важный коридор для торговли, военных поставок и геополитического выживания государств под санкциями.

