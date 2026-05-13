Альтернатива Ормузькій протоці: як Каспійське море перетворюється на один із ключових логістичних маршрутів

Каспійське море поступово перетворюється на один із ключових логістичних маршрутів для Ірану на тлі посилення американського тиску та обмежень проти іранських портів. Про це пише The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників.

За даними видання, Росія нібито використовує Каспій для постачання Ірану військової техніки, комплектуючих та інших товарів. Окремо стверджується, що через цей маршрут можуть передаватися компоненти для безпілотників, оскільки Іран, за оцінками американської сторони, втратив близько 60 відсотків свого запасу БПЛА.

Також повідомляється про переорієнтацію частини імпорту продовольства через каспійські порти. Йдеться про пшеницю, кукурудзу та рослинну олію. На цьому фоні Каспійське море дедалі більше розглядається як альтернатива Ормузькій протоці не лише для торгівлі, але й для стратегічного забезпечення.

Водночас важливо розуміти, що матеріал ґрунтується виключно на заявах неназваних американських посадовців. Жодних публічних доказів на підтвердження цих тверджень наразі не представлено. Росія та Іран офіційно ці заяви не підтверджували

Фактично йдеться про ще одну ознаку того, як глобальні санкційні та військово політичні конфлікти змінюють карту логістики Євразії.

Те, що десятиліттями вважалося периферійним маршрутом, поступово може перетворюватися на критично важливий коридор для торгівлі, військових поставок і геополітичного виживання держав під санкціями.

