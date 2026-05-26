100 лет назад на углу улицы Расин и бульвара Сен-Мишель прогремели выстрелы. Московский агент Шварцбард убил атамана Украинской Народной Республики Симона Петлюру.

От первой пули, попавшей в правое плечо, Петлюра потерял равновесие и упал на тротуар. Нападавший продолжал стрелять в лежачего. Смертельной оказалась пятая пуля, которая попала в грудь жертвы, пробила легкие и сердце, вызвав большое излияние крови.

Затем был судебный процесс, на котором Шварцбард заявил, что отомстил за своих родственников, погибших во время погромов в Украине. Очень странное утверждение, учитывая то, что Шварцбард заявил на суде, что анализировал правительство Петлюры в годы русско-украинской войны 1917–1922 годов ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на основании советских документов. А вот прямых доказательств своим словам он не предоставил.

Кстати, суд не подтвердил фактов причастности Петлюры и правительства УНР к еврейским погромам.

Симон Петлюра Фото: Фото взяты из открытых источников

С обеих сторон на суде выступало немало историков и свидетелей тогдашних событий в Украине, и ни один из них так и не засвидетельствовал антисемитизма в действиях Петлюры. Но это не повлияло на суд.

Так же, как и не повлияли показания свидетеля, который лично знал Шварцбарда и слышал, что убийство Петлюры тот обсуждал с агентом ГПУ.

На суд не повлиял и тот факт, что Петлюра неоднократно публично осуждал еврейские погромы и выступал за создание независимого государства Израиль.

Через восемь дней Самуил Шварцбард восемью голосами против четырех был оправдан и освобожден в зале суда. В следующем году он уехал в Южную Африку (в британской визе в Палестину ему было отказано), где и умер в 1938 году.

Ради объективности, мы до сих пор не имеем прямых доказательств причастности Москвы к убийству Петлюры. Одна из причин, что все архивы по этому делу лежат в Москве, и доступа к ним у нас нет.

Но верю, что со временем мир узнает правду о роли россиян в убийстве украинского патриота Симона Петлюры.

