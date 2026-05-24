Сегодня ночью Россия снова ударила по Киеву, и снова сразу после атаки послышались голоса о мире любой ценой. Бужанский и ряд других политиков снова призывают к переговорам и прекращению огня.

Но они сознательно умалчивают главное: вопрос мира — это не вопрос Украины, а вопрос России.

Никто не спрашивает у жертвы, хочет ли она чтобы ее не били. Спрашивают у того, кто бьет, когда он прекратит это делать?

Так вот, Россия бьет сознательно, целенаправленно и каждую ночь. Поэтому Россию к миру надо не уговаривать, а принуждать.

Путина не надо просить остановиться. Его надо останавливать реальной силой. Не обещаниями о тысячах ракет, а реальным производством хотя бы нескольких сотен в год. Не угрозами блэкаута в Москве, а системными ударами по самой Москве и другим российским городам.

Відео дня

Важно

Киев пережил одну из самых массированных атак РФ: что известно о последствиях

Удары должны бить по конкретным российским целям. По военным базам и штабам, заводам производящим танки, ракеты и боеприпасы, железнодорожным узлам через которые идет снабжение на фронт, нефтеперерабатывающим предприятиям наполняющим военный бюджет России, и энергетической инфраструктуре питающей военную промышленность.

Именно уничтожение военного и экономического потенциала России способно реально приблизить завершение войны. Пока враг может производить оружие и финансировать армию в привычном режиме, он не будет иметь никакого стимула останавливаться.

Но для этого нужны не лозунги, а деньги, которые идут в оружие, а не в карманы приближенных к власти людей. На пятом году полномасштабной войны на дроны не должны собирать волонтеры, потому что армию должно обеспечивать государство системно и без отговорок. И если власть не может сделать это сама, то должна дать возможность это сделать тем, кто может и хочет.

Пока пиар и рейтинги доминируют над реальными потребностями государства и армии, никакого чуда ждать не стоит. Результат это следствие системной ежедневной работы, а не очередных вечерних обещаний, которые остаются лишь словами.

Россия может проиграть, но для этого мало только угрожать ей, надо реально и последовательно действовать.

Мои искренние соболезнования всем, кто этой ночью потерял близких, пострадал или остался без крыши над головой.

P.S. И напоследок стоит отметить, что призывы к миру с Россией громче всего звучат от тех, кто еще вчера восхищался "русским миром," цитировал Булгакова и Пушкина и называл Украину и Россию братскими народами.

Вместо того чтобы признать собственные ошибки и ответить за годы продвижения чужих интересов, эти люди перекрасились и продолжают вредить, теперь уже под видом миротворцев.

И именно они, призывая отдать Донбасс ради призрачного мира, сознательно толкают страну в катастрофу, потому что сдача территорий не остановит Россию, а лишь убедит московитов, что давление работает и надо продолжать.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.