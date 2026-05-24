Сьогодні вночі Росія знову вдарила по Києву, і знову одразу після атаки почулися голоси про мир за будь-яку ціну. Бужанський та низка інших політиків знову закликають до переговорів і припинення вогню.

Але вони свідомо замовчують головне: питання миру — це не питання України, а питання Росії.

Ніхто не питає у жертви, чи хоче вона щоб її не били. Питають у того, хто б’є, коли він припинить це робити?

Так от, Росія б’є свідомо, цілеспрямовано і щоночі. Тому Росію до миру треба не умовляти, а примушувати.

Путіна не треба просити зупинитися. Його треба зупиняти реальною силою. Не обіцянками про тисячі ракет, а реальним виробництвом хоча б кількох сотень на рік. Не погрозами блекауту в Москві, а системними ударами по самій Москві та інших російських містах.

Удари мають бити по конкретних російським цілях. По військових базах і штабах, заводах що виробляють танки, ракети та боєприпаси, залізничних вузлах через які йде постачання на фронт, нафтопереробних підприємствах що наповнюють військовий бюджет Росії, та енергетичній інфраструктурі що живить військову промисловість.

Саме знищення військового та економічного потенціалу Росії здатне реально наблизити завершення війни. Поки ворог може виробляти зброю і фінансувати армію у звичному режимі, він не матиме жодного стимулу зупинятися.

Але для цього потрібні не гасла, а гроші які йдуть у зброю, а не в кишені наближених до влади людей. На п’ятому році повномасштабної війни на дрони не повинні збирати волонтери, бо армію має забезпечувати держава системно і без відмовок. І якщо влада не може зробити це сама, то повинна дати можливість це зробити тим, хто може і хоче.

Поки піар та рейтинги домінують над реальними потребами держави і армії, жодного дива чекати не варто. Результат це наслідок системної щоденної роботи, а не чергових вечірніх обіцянок які залишаються лише словами.

Росія може програти, але для цього мало лише погрожувати їй, треба реально і послідовно діяти.

Мої щирі співчуття всім, хто цієї ночі втратив близьких, постраждав або залишився без даху над головою.

P.S. І наостанок варто зазначити, що заклики до миру з Росією найгучніше лунають від тих, хто ще вчора захоплювався "русским миром," цитував Булгакова і Пушкіна та називав Україну і Росію братніми народами.

Замість того щоб визнати власні помилки та відповісти за роки просування чужих інтересів, ці люди перефарбувалися та продовжують шкодити, тепер вже під виглядом миротворців.

І саме вони, закликаючи віддати Донбас заради примарного миру, свідомо штовхають країну у катастрофу, бо здача територій не зупинить Росію, а лише переконає московитів, що тиск працює і треба продовжувати.

