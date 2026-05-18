Тренування зупиняли тричi: як українські дроноводи показали підрозділам НАТО, що таке бойовий темп
На навчаннях Aurora 2026, які тривали з 27 квітня по 13 травня на шведському острові Готланд, українські дроноводи тричі змушували зупиняти тренування. Керівник центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран зібрав "інформаційну солянку" — що про це пишуть іноземні ЗМІ.
Шведські, американські та інші натовські підрозділи раз за разом не справлялись з темпом FPV-атак, до якого українці звикли за роки на фронті.
24-річний пілот з позивним Тарік описав ситуацію без прикрас. "Тренування зупиняли тричі, щоб підрозділи могли розібратись, що робити краще. У реальному бою вони були б уже мертві", — сказав він.
Інший пілот, з позивним Карат, був стриманішим, але не менш прямим. "Шведські війська мають потенціал, але їм потрібно вдосконалити дрони і тактику, а командири повинні глибше розуміти дронову війну", — зазначив він.
Ефективність українських FPV-пілотів виявилась настільки високою, що їхню участь в окремих етапах навчань довелось обмежити — інакше інші підрозділи просто не мали б можливості завершити вправи, не "втративши" все своє обладнання.
Це був не перший подібний випадок. На навчаннях Hedgehog 2025 в Естонії українські дрони ефективно знищили два моторизовані піхотні батальйони НАТО, які намагались атакувати об'єкт через густий ліс, де техніка опинилась у пастці на дорогах.
Головнокомандувач збройних сил Швеції генерал Міхаель Клаессон зробив з цього конкретний висновок. "Всі західні армії повинні дуже швидко навчитись проводити операції з дронами і проти дронів. Найшвидший спосіб — це слухати українців", — сказав він.
Бригадний генерал армії США Кертіс Кінг уточнив, що саме вразило його найбільше. "Вони навчили нас справді зосереджуватись на власному виживанні і на тому, як залишатись непоміченими", — сказав він і додав, що західні країни також мусять розвивати можливості далекого виявлення дронів.
Командир шведської бригади Андреас Густафссон підсумував те, що побачив на власні очі. "Вони значно випереджають нас у дроновій війні. Ми дуже вдячні, що вони приїхали поділитись досвідом, і нам є чому в них вчитись", — сказав він.
Тож як бачимо, Україна більше не вчиться у НАТО. НАТО починає вчитися в України, лише починаючи усвідомлювати, наскільки великий розрив треба подолати.
Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.