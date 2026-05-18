Тренування зупиняли тричi: як українські дроноводи показали підрозділам НАТО, що таке бойовий темп

Шведські, американські та інші натовські підрозділи раз за разом не справлялись з темпом FPV-атак, до якого українці звикли за роки на фронті.

24-річний пілот з позивним Тарік описав ситуацію без прикрас. "Тренування зупиняли тричі, щоб підрозділи могли розібратись, що робити краще. У реальному бою вони були б уже мертві", — сказав він.

Інший пілот, з позивним Карат, був стриманішим, але не менш прямим. "Шведські війська мають потенціал, але їм потрібно вдосконалити дрони і тактику, а командири повинні глибше розуміти дронову війну", — зазначив він.

Ефективність українських FPV-пілотів виявилась настільки високою, що їхню участь в окремих етапах навчань довелось обмежити — інакше інші підрозділи просто не мали б можливості завершити вправи, не "втративши" все своє обладнання.

Це був не перший подібний випадок. На навчаннях Hedgehog 2025 в Естонії українські дрони ефективно знищили два моторизовані піхотні батальйони НАТО, які намагались атакувати об'єкт через густий ліс, де техніка опинилась у пастці на дорогах.

Головнокомандувач збройних сил Швеції генерал Міхаель Клаессон зробив з цього конкретний висновок. "Всі західні армії повинні дуже швидко навчитись проводити операції з дронами і проти дронів. Найшвидший спосіб — це слухати українців", — сказав він.

Бригадний генерал армії США Кертіс Кінг уточнив, що саме вразило його найбільше. "Вони навчили нас справді зосереджуватись на власному виживанні і на тому, як залишатись непоміченими", — сказав він і додав, що західні країни також мусять розвивати можливості далекого виявлення дронів.

Командир шведської бригади Андреас Густафссон підсумував те, що побачив на власні очі. "Вони значно випереджають нас у дроновій війні. Ми дуже вдячні, що вони приїхали поділитись досвідом, і нам є чому в них вчитись", — сказав він.

Тож як бачимо, Україна більше не вчиться у НАТО. НАТО починає вчитися в України, лише починаючи усвідомлювати, наскільки великий розрив треба подолати.

