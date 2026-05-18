Тренировки останавливали трижды: как украинские дроноводы показали подразделениям НАТО, что такое боевой темп

Шведские, американские и другие натовские подразделения раз за разом не справлялись с темпом FPV-атак, к которому украинцы привыкли за годы на фронте.

24-летний пилот с позывным Тарик описал ситуацию без прикрас. "Тренировки останавливали трижды, чтобы подразделения могли разобраться, что делать лучше. В реальном бою они были бы уже мертвы", — сказал он.

Другой пилот, с позывным Карат, был более сдержанным, но не менее прямым. "Шведские войска имеют потенциал, но им нужно усовершенствовать дроны и тактику, а командиры должны глубже понимать беспилотную войну", — отметил он.

Эффективность украинских FPV-пилотов оказалась настолько высокой, что их участие в отдельных этапах учений пришлось ограничить — иначе другие подразделения просто не имели бы возможности завершить упражнения, не "потеряв" все свое оборудование.

Это был не первый подобный случай. На учениях Hedgehog 2025 в Эстонии украинские дроны эффективно уничтожили два моторизованных пехотных батальона НАТО, которые пытались атаковать объект через густой лес, где техника оказалась в ловушке на дорогах.

Главнокомандующий вооруженных сил Швеции генерал Михаэль Клаессон сделал из этого конкретный вывод. "Все западные армии должны очень быстро научиться проводить операции с дронами и против дронов. Самый быстрый способ — это слушать украинцев", — сказал он.

Бригадный генерал армии США Кертис Кинг уточнил, что именно поразило его больше всего. "Они научили нас действительно сосредотачиваться на собственном выживании и на том, как оставаться незамеченными", — сказал он и добавил, что западные страны также должны развивать возможности дальнего обнаружения дронов.

Командир шведской бригады Андреас Густафссон подытожил то, что увидел собственными глазами. "Они значительно опережают нас в беспилотной войне. Мы очень благодарны, что они приехали поделиться опытом, и нам есть чему у них учиться", — сказал он.

Поэтому как видим, Украина больше не учится у НАТО. НАТО начинает учиться у Украины, только начиная осознавать, насколько большой разрыв надо преодолеть.

