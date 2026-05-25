100 лет назад застрелили Петлюру: почему суд отпустил убийцу и был ли он агентом ОГПУ СССР

25 мая 1926 года в Париже застрелили главу Директории Украинской Народной Республики Симона Петлюра. Французский суд оправдал убийцу, который говорил о "мести за погромы": приняли именно эту версию, несмотря на противоречивые доказательства, предоставленные адвокатами. Какие факты указывают на возможную причастность советских спецслужб к этому преступлению?

Во время судебного разбирательства адвокаты предоставили неполные публикации украинской прессы с информацией о еврейских погромах, свидетельствует дело, о котором рассказал историк Владлен Мараев. При этом в суде игнорировали, что Петлюра запрещал такие преступления против людей. Также не заметили контактов стрелка с агентами Объединенного государственного политического управления (ОГПУ, преемник Всероссийской чрезвычайной комиссии, сокр. "ЧК") Советской России. Фокус собрал материалы украинских историков об убийстве Симона Петлюры, которое произошло 100 лет назад.

Убийство Петлюры — что произошло 25 мая 1926 года в Париже

Убийство Петлюры — детали

Симон Петлюра — политический деятель, который после провозглашения Украинской Народной Республики присоединился к развитию независимого государства. Именно он основал вооруженные силы, занимался развитием войска и флота УНР. Позже — стал вторым главой Директории и возглавлял правительство УНР в 1920-1926 годах. После выезда из Украины в октябре 1924 года политик вместе с семьей оказался в Париже: жила бедно и, чтобы получить деньги, продавали личные вещи. Между тем Петлюра продолжал политическую деятельность и руководил правительством УНР в изгнании, основал журнал "Тризуб". Похоронен на кладбище Монпарнас в 14-м округе Парижа.

Убийство Петлюры произошло 25 мая 1926 года в Париже. Место событий — угол улицы Расин и бульвара Сен-Мишель, когда Петлюра направлялся в ресторан и задержался перед витриной с книгами. Убийца подошел к жертве посреди шумной улицы и произвел шесть выстрелов. Должно было быть восемь выстрелов, но седьмая пуля застряла в дуле. Нападавшего задержали на месте. Тем временем раненого мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

Во Франции состоялось рассмотрение дела об убийстве Петлюры, которому предшествовало полуторагодичное собирание доказательств. 18 октября 1927 года суд оправдал нападавшего. Украинская эмигрантская среда считала стрелка агентом спецслужб большевистской России, тем временем французы увидели в нем "еврейского фанатика" и "мстителя за погромы".

Суд над убийцей Петлюры и расследование

Украинские историки собрали детали о суде над стрелком и обратили внимание на предвзятость показаний и приверженность к версии убийцы.

Кто и как убил Петлюру

Нападающим оказался Самуил Шльома Шварцбард — гражданин Франции, еврей из Украины во времена Российской империи. Историки отметили, что в биографии есть "белые пятна": не ясно, где же именно он родился — в Смоленске, Измаиле и Балте (город в Одесской области). Шварцбард был марксистом, анархистом, сидел в тюрьме, до эволюции 1917 года эмигрировал за границу, воевал во время первой мировой войны. После революции — вернулся в Украину и присоединился к военным отрядам: точно не знают, была ли это Красная Армия, анархисты или отряды "ЧК". Затем оказался в Париже и стал часовщиком.

Выстрелы в Петлюру должны были стать возмездием за погромы евреев, к которым тот, по мнению Шварцбарда, был причастен. Выяснилось, что нападающий искал украинца на улицах Парижа и случайно наткнулся в Латинском квартале. Далее начал следить и выбирал лучший момент, когда рядом не было жены и дочери. 26 мая так и произошло, и Шварцбард совершил смертельные выстрелы. После ареста убийца написал письмо жене, в котором попросил написать на могиле отца, что "отомстил за святую кровь брата твоего Израиля и муки народа израильского".

Судебное разбирательство

Во время рассмотрения дела адвокат Анри Торес вызвал 80 свидетелей и предоставил серию доказательств, которые должны были показать "веские" основания для покушения. Например, свидетель, англичанин Реджинальд Смит, услышал от стрелка, что он "убил убийцу", который отвечает за погромы. Мужчина выступил в суде и заявил, что Шварцбард не виноват, поскольку "каждый на его месте поступил бы так же". Кроме того, в Украину прибыли представители адвокатов с задачей найти доказательства в прессе о погромах. Им предоставили газеты со статьями, в которых говорилось о преступлениях четырех армий — российской белогвардейской армии Деникина, Красной Армии большевистской России, анархистов Нестора Махно и армии Директории. Руководитель библиотеки приказал удалить упоминания о других участниках и оставить только армию УНР, и именно это рассказали присяжным.

Между тем известные люди были на стороне убийцы и считали Петлюру ответственным за погромы. В поддержку Шварцбарда выступил, например, физик Альберт Эйнштейн, писатели Ромен Ролан и Анри Барбюс, еврейская пресса. В то же время, на стороне погибшего лидера УНР были еврейские деятели Владимир Жаботинский, Арнольд Марголин, Соломон Гольдельман, рассказал Мараев. Между тем Петлюра и военное командование Директории не поддерживали погромы и издавали приказы, что такие действия недопустимы, подчеркнул историк.

В итоге адвокат Анри Торес, коммунист и сторонник СССР, произнес речь, в которой ярко описал жестокие погромы, и этим склонил публику на свою сторону, говорилось в материалах украинских расследователей. После рассмотрения материалов дела французский суд присяжных оправдал убийцу Симона Петлюры с формулировкой, что произошел "акт мести", а не политическое убийство. Несмотря на официальную версию, украинские деятели и более поздние исследования указывали на возможный советский след.

Почему к смерти Петлюры мог быть причастен ЧК

Украинские политические деятели в эмиграции считали, что убийца Петлюры был агентом ОГПУ (экс-ЧК), говорится в материалах историка. На причастность россиян указывал вопрос "кому выгодно", а выгодно было именно Москве, которая хотела показать украинцев антисемитами и дискредитировать. И поэтому исполнителем стал именно еврей. Еще один мотив — опасения, что Петлюра мог объединиться с Пилсудским, а это могло угрожать большевистской власти, говорится в исследованиях историков.

Мараев привел факты, которые косвенно говорят о возможной причастности спецслужб СССР. Например, фигурировало имя большевистского агента Михаила Володина, который встречался со Шварцбардом и мог говорить о Петлюре. Кроме того, на заседании сенатской комиссии Конгресса США офицер советских спецслужб Петр Дирябин прямо говорил, что стрелок был агентом большевиков. Об этом же писал бывший полковник внешней разведки КГБ Михаил Любимов. Также отметили, что через 25 дней неизвестный застрелил генерал-хорунжего армии УНР Владимира Оскилко: стрелок, как подозревали польские следователи, был агентом ОГПУ. На портале Службы внешней разведки Украины отметили, что в архивах КГБ не отыскались однозначные документы, но зато украинская диаспора за рубежом была уверена, что убийство Петлюры устроили агенты большевиков.

