Самое известное тайное общество в мире: что делали масоны в Украине

Фокус решил разобраться: действительно ли масоны стояли за кулисами важнейших событий новейшей и немного более древней истории Украины и кому посвятил свое стихотворение "Каменщики" Иван Франко.

Самое известное в мире тайное общество, которое стремится к власти (или уже захватило власть) в отдельных странах, а, возможно, и во всем мире. Звучит как чушь, не так ли? Однако уже более 200 лет в мире не утихают дискуссии о роли масонского движения в истории планеты и отдельных стран. Не стоит в стороне от этих дискуссий и Украина.

Масоны: контролируют все или просто пиарятся?

Вообще сам факт, что о тайном обществе знают все чуть ли не с детского сада, заставляет критически относиться к реальному значению этой организации. С другой стороны, таинственность априори ставит под сомнение все сведения о деятельности масонского братства. А объективных фактов не так уж и много да и не может быть в принципе, учитывая специфику его деятельности.

Анализ деятельности масонов отталкивается от двух крайностей. Первая, что это мощная таинственная организация, которая оказывает существенное влияние на социальные, культурные, политические и экономические процессы мира и Украины, в частности. Возможно даже на 100% их контролирует и определяет. Согласно этой идее, практически все важные события истории последних веков — образование США, Великая французская революция, революция в России, мировые войны и распад коммунистического лагеря — произошли при активном участии или даже под контролем сверхмогущественной организации масонов.

Другая крайность — это то, что демоническое влияние масонов является ничем иным, чем качественным пиаром обычного общества по интересам, объединявшего в основном творческих людей, которые предпочитали интересно провести время за разговорами с себе подобными, но реально ни на что не влияли. Сам факт, что мы все знаем об этой "тайной" организации, указывает на вторую версию. Но правда, очевидно, как всегда скрывается посередине.

Что мы реально знаем о масонах

Факты говорят о том, что масоны — это некие клубы по интересам для образованных, но далеко не всегда богатых людей, которые начали возникать в Европе в XVII веке. По крайней мере документальных фактов существования масонских организаций ранее нет. Именно в этот период начинает формироваться общественная прослойка, которую позже назовут интеллигенцией. Это связано с ростом количества образовательных учреждений в Европе — поэтому росло количество их выпускников и людей, которые были профессионально заняты в образовании и культуре.

Более четкое организационное наполнение масоны приобретают в XVIII веке. Тогда была основана Великая ложа Англии. С этого момента начинается распространение идей и организационных структур масонов по Европе и миру.

Сертификат (диплом) мастера-масона, который выдается после посвящения в 3-ю степень Фото: Вікіпедія

Сейчас в мире насчитывается сотни масонских лож и миллионы их членов. Для чего все это делается?

Сами масоны указывают, что основной целью является распространение их идей среди человечества. А именно — идеи равенства, братства и свободы. Масоны уверяют, что действуют исключительно в рамках законодательства стран, на территории которых функционируют их ложи, и что никакого единого организационного центра у них нет. Но было бы странно, если бы какая-то гипотетическая организация публично утверждала, что целью ее существования является свержение действующего порядка в странах, где открываются ее филиалы. А опосредованно, уже постфактум, масоны такое говорят…

Что о себе говорят сами масоны

Сами масоны выводят свои корни от строителей, сооружавших Иерусалимский храм около трех тысяч лет назад. Руководитель строительной бригады, мастер по имени Хирам отобрал для этой сверхважной миссии самых достойных, разделил их на группы по степени сложности и важности поставленных задач и посвятил (в разной степени) в тайны тогдашней техники строительного дела. А еще, возможно, открыл ученикам-каменщикам другие тайны человеческого бытия, которые они должны были оставить в пределах круга посвященных. Сам мастер Хирам был убит непосвященным строителем, а история круга его учеников, ставших обладателями тайных знаний, теряется в глубине веков… Пока эти знания и ритуалы не были возрождены орденом монахов-рыцарей, действовавшим в Иерусалиме во времена Крестовых походов. Речь о рыцарях ордена Храмовников — то есть тамплиеров. Этот орден был уничтожен королем Франции в середине XIV века за ересь, а их знания передались уже новым строителям европейских готических храмов, что активно велось в конце средневековья.

Тогдашние мастера объединялись в цеха. Каждый из них имел свои тайны строительного дела, которые по понятным причинам не должны были выходить за пределы цеха. Во время строительства вольные каменщики (фр. franc-maçon) жили в специальных домиках — ложах (англ. — lodge).

Масонская символика. Надпись на рисунке: "От тьмы к свету" Фото: Вікіпедія

Во времена модерна эти легенды стали очень популярными в кругах интеллигенции, которая зарождалась в Европе. И уже новые самопровозглашенные "каменщики" стали копировать эти модели поведения. Теперь уже культурные деятели, наполнявшие масонские ложи, считали себя "строителями" нового мира.

Реалии, в которых сформировались масоны

Мир раннего модерна был мрачным местом, где действовало право силы. Власть и большинство ресурсов захватила узкая верхушка — непонятно, по какому праву. Когда-то это была прослойка рыцарей, которые защищали слабых в перманентных войнах, которые велись в средневековой Европе. Но это было очень давно. В глубине веков уже исчезли и давно забылись замыслы, на основе которых строился этот мир. А в XVII-XVIII веках образованные люди видели лишь власть, построенную на насилии, некомпетентных управленцев, которые жили в достатке за счет большинства населения, которое страдало от всеобщего бесправия и злоупотребления руководящих кругов.

Поэтому логичным было желание изменить этот общественный строй. В те времена обсуждать публично общественные проблемы было практически запрещено — можно было только выполнять давным-давно установленные правила, которые подлежали обсуждению только в узких кругах тогдашней общественной элиты. Поэтому единственным способом организации и изменений было создание тайных обществ, одним из которых были масонские ложи.

Ритуал посвящения в масоны. Рисунок неизвестного автора Фото: Вікіпедія

Масоны в Украине и по всему миру

Сами масоны склонны преувеличивать свою роль в исторических процессах, всколыхнувших человечество в разные периоды его истории. Они приписывают в свои ряды выдающихся исторических персоналий, которые далеко не всегда действительно были действительными членами масонских лож. В Украине это касается Ивана Франко, Тараса Шевченко, Симона Петлюры и многих других людей, членство которых в масонских ложах невозможно подтвердить. Но и опровергнуть участие любого человека в тайном обществе на 100% почти невозможно, поэтому пространство для манипуляций здесь более чем значительное.

Соединенные Штаты Америки масоны считают своим идеальным государством и указывают, что чуть ли не все их основатели принадлежат к их обществу. То же с французской революцией конца XVIII века, хотя она потерпела фиаско. Масоны считают восстание декабристов в России тоже делом своих рук, хотя есть версии, что судьи, которые осуждали декабристов тоже были членами масонских лож, но не тех, в которые входили повстанцы. Есть версии, что масоном был сам император Александр I, который их официально запретил накануне восстания.

В Украине наиболее экстравагантные версии записывают в масонские ложи чуть ли не всю национальную элиту XVIII-ХІХ веков В Украине наиболее экстравагантные версии записывают в масонские ложи чуть ли не всю национальную элиту XVIII-ХІХ веков В Украине наиболее экстравагантные версии записывают в масонские ложи чуть ли не всю национальную элиту XVIII-ХІХ веков

То же и с мировыми войнами и другими важными событиями. Без масонского следа не обошлось. Сами масоны отмечают их преследования тоталитарными режимами. Поэтому и среди диссидентов они "впереди планеты всей".

Когда и где взялись масоны в Украине

В Украине наиболее экстравагантные версии записывают в масонские ложи чуть ли не всю национальную элиту XVIII-ХІХ веков. Наиболее смелые предположения указывают, что в число масонов входил Юрий Немырыч — работник канцелярии Ивана Выговского во времена гетманства Богдана Хмельницкого. Именно этот хитрый лис стоял у истоков довольно колоритных союзов, в частности соглашения со Швецией и Трансильванией. Также он является автором Гадячской унии — соглашения, которое должно было сделать невозможное, а именно помирить казаков с польской шляхтой. Однако смерть Юрия Немырыча (его убили крестьяне, возмущенные этим соглашением, вбив ему в сердце осиновый кол — способ казни упырей (вампиров)).

Есть версии, что к масонам принадлежал гетман Мазепа с его окружением, в частности верным генеральным писарем (второе лицо в государстве) Филиппом Орликом. Последний стал автором демократической конституции, что дает дополнительную почву для сторонников теории заговоров.

С семьей Орликов связана первая полноценная конспирологическая теория относительно масонов на территории современной Украины. Уже в середине века на территорию Украины с антироссийской миссией прибыл сын Филиппа Орлика Григорий. Он попался в руки шотландского наместника имперского правительства в Украине Джеймса Кейта (считается, что шотландец и был настоящим первым масоном на территории современной Украины). Однако тот отпустил Григория, который тоже состоял в этой же организации. Подтвердить подлинность этой версии по понятным причинам невозможно.

Первая достоверная масонская ложа на территории Украины основана в г. Вишневец в 1741 году польскими шляхтичами. Тогда Волынь входила в состав Речи Посполитой.

Расцвет масонских лож на нашей Родине приходится на конец XVIII — начало ХІХ века, когда они множатся едва ли не как грибы после дождя. Доподлинно известно, что масоном был Иван Котляревский, автор поэмы "Энеида", которая стала образцом современного украинского языка. Однако слухи записывают в масоны едва ли не всех тогдашних деятелей украинской культуры.

Масоны выкупили Шевченко из неволи?

В частности интересна версия о выкупе масонами из крепостничества Тараса Шевченко, который потом сам стал масоном и присоединился к основанию масонского братства имени первых славянских просветителей — Кирилла и Мефодия. Программный документ этого братства вроде бы тоже написали масоны — отсюда и такое библейское наименование — Книга бытия украинского народа. Однако никаких достоверных фактов о реальном пребывании в ложах масонов ни самого Тараса Шевченко, ни русского поэта Василия Жуковского, ни тем более об организационном родстве с этим движением Кирилло-Мефодиевского братства и масонского источника его программного документа пока не обнаружено.

В конце концов за свою революционную деятельность масоны попали под запрет как в Российской, так и в Австрийской империи. Но их деятельность возродилась в конце века. И здесь снова полно конспирологии. Выдающийся украинский писатель, философ и политический деятель Иван Франко написал стихотворение "Каменщики". Можно ли считать, что он посвятил его масонам (обществу вольных каменщиков)? А такая версия существует.

Та слави людської зовсiм ми не бажали,

Бо не герої ми i не богатирi.

Нi, ми невольники, хоч добровiльно взяли

На себе пута. Ми рабами волi стали:

На шляху поступу ми лиш каменярi…

К масонам принадлежал Михаил Грушевский, а вот был ли в их числе другой лидер украинского национального движения, Симон Петлюра — вопрос открытый. Как можно на сто процентов подтвердить или опровергнуть принадлежность любого политического или культурного деятеля к тайному обществу? Ответ прост — это невозможно.

Какова же реальная роль масонов в истории

Поддерживали ли масоны большевистский переворот? Если да, то почему же тогда большевики разогнали эту организацию? Что-то пошло не по плану, или большевики изначально действовали вопреки масонам, которые поддержали февральскую революцию и меньшевиков?

После распада СССР масоны вполне легально возобновили свою деятельность в Украине. Однако в обществе распространялись слухи о параллельной деятельности тайных организаций. В частности, в начале двухтысячных распространение получила информация о деятельности "Ордена Святого Станислава", в который якобы входила чуть ли не вся постсоветская украинская элита. В 2003 году украинский диссидент Левко Лукьяненко даже подал депутатский запрос по этому поводу. Однако окончательного официального ответа, который бы удовлетворил всех, так не было предоставлено. Но может ли такой ответ по столь деликатному вопросу существовать в природе?

В Италии все же произошло нечто вроде раскрытия интриг деятельности одной из лож масонов. Во время обыска по делу о финансовых махинациях на Вилле у известного финансиста Личо Джелли полиция находит документы о деятельности местной масонской ложи Propagana Due. Среди найденных материалов информация о финансировании опальных режимов, террористических групп и просто подкуп известных политиков. Это стало наиболее доказанным юридическим фактом участия масонов в темных политических закулисных играх. Но ведь речь идет лишь об одной ложе.

Важно

Черный папа, географические открытия и монахи, которые правят миром: тайны и факты Ордена иезуитов

Поэтому можно ли дать какой-либо однозначный ответ относительно реальной роли масонов в истории. Это невозможно по законам логики. Ведь общество тайное, поэтому априори о нем не может быть достаточно информации в публичном пространстве. А там где есть "белые пятна" всегда найдется место для домысла.

Пиарить себя всегда пытались сами масоны. Представьте себе, вы — бедный выпускник престижного университета в Европе XVII века. У вас есть творческий потенциал и незаурядный интеллект, однако как его реализовать в реалиях того времени? Вы создаете или входите в общество таких же интеллектуалов как и вы. На встречах обсуждаете свои мечты по изменению несправедливого общественного строя, развития человеческой цивилизации, реализации собственного таланта. Но вам нужны ресурсы для реализации своих планов. А чтобы пригласить богатых людей, их необходимо заинтересовать увлекательной легендой, длительной историей существования общества, его причастностью к мистическому и загадочному Ордену, что вызвало мурашки по коже. Церемонии вступления, напоминающие древние обряды тайных рыцарских орденов, о которых новые члены читали в детстве в рыцарских романах. Все это привлекало людей, которые имели много денег, но не имели где развлечь свой утонувший в будничной рутине ум.

Но наибольший эффект в привлечении членов всегда имели и будут иметь истории успеха. "Наше общество свергло деспотию", "члены нашей организации основали США"; "мы контролируем весь мир"; "ваш любимый поэт — тоже наш соратник". Какие еще аргументы нужны, чтобы вступить в тайную организацию и платить ей членские взносы?

Вероятно, что среди членов лож действительно были амбициозные люди, которые добивались неординарных успехов в своей жизни. Нельзя исключать что некоторые ложи действительно как налаженная организация осуществляла существенное влияние на политические, культурные и общественные процессы в определенных странах, так же как и невозможно отрицать, что некоторые ложи могли быть откровенным средством выманивания денег у богатых искателей такой своеобразной экзотики.

Очень тонкая грань проходит между участием отдельных лиц в ложе и просто контактами с ее членами. Если в образовательно-культурной среде определенного города есть значительное количество масонов, то понятно, что определенная личность, например Иван Франко будет тесно контактировать со своими коллегами, он может даже откликнуться на их приглашения и посетить несколько заседаний масонов (куда ему предоставят доступ), но так и не стать ее членом. Или стать, но быстро выйти, а ложа далеко не всегда будет рассказывать, что ее покинула такая выдающаяся личность.

Масоны отмечают, что их основной целью является распространение идей свободы, равенства, братства Фото: Вікіпедія

И самое важное. Если кто-то из членов ложи таки был участником революционных событий. Как можно точно определить действовал ли он по заданию общества, или это была его личная инициатива. Ответа на этот вопрос нет и трудно представить как его можно дать на сто процентов при отсутствии соответствующих документов (вряд ли ложа стала бы вести протокол плана государственного переворота).

Можно с определенной степенью уверенности утверждать лишь, что скорее всего единого мирового правительства, подконтрольного масонам таки не существует. Ведь при таких обстоятельствах мы бы вряд ли знали бы столько об этой колоритной сети организаций.