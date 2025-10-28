Черный папа, географические открытия и монахи, которые правят миром: тайны и факты Ордена иезуитов

Общество Иисуса или орден иезуитов — самый многочисленный католический монашеский орден, вступать в который могут только мужчины. Основатель ордена Игнаций Лойола был рыцарем — поэтому и монахов-иезуитов называют, соответственно, "солдатами Иисуса Христа" или "пехотинцами Папы". Иезуиты известны миру своим девизом: Ad maiorem Dei Gloriam ("Все во славу Божью"), масштабной миссионерской и просветительской деятельностью. А еще... умением плести изощренные интриги. Не случайно возникло выражение "иезуитское коварство"!

Однажды в Парижском районе Монмартр в 1534 году собрались шестеро мужчин — бывший военный Игнаций Лойола, аристократ из Наварры Франциск Ксавьер (оба в конце концов стали католическими святыми), католический священник Пьер Фавр, португалец Симау Родригес и парижские студенты Николас Бобадилья, Диего Лайнес, Альфонсо Сальмерон. Друг перед другом и перед Богом дали они обет на служение людям и Церкви, а также — посетить с паломничеством Иерусалим и работать там над обращением в христианство мусульман. Но последнего им выполнить не суждено было. Фокус исследовал, как невыполненный обет поспособствовал созданию крупнейшего в истории Католической церкви мужского монашеского ордена, и как простой тяжело раненый солдат в конце концов стал генералом.

Компенсировать невыполнение одного из своих обетов друзья решили служением Католической церкви. 27 сентября 1540 года, через шесть лет после замысла, Папа римский Павел III утвердил деятельность Ордена. Общество Иисуса, или Орден иезуитов стал уникальной организацией, настоящим феноменом, порожденным католичеством.

Игнаций Лойола: солдат, ставший генералом Фото: Getty Images

Игнаций Лойола создает Орден иезуитов: началось все с чуда

Все началось с того, что юный испанский солдат Игнаций Лойола получил тяжелое ранение во время одной из многочисленных битв очередной войны в которой участвовала испанская корона в начале XVI века. Не имея надежды на исцеление традиционными методами, Игнаций стал искренне молиться. Случилось чудо — он исцелился. После этого чрезвычайного случая молодой человек посвятил свою жизнь религии, стал изучать христианские учения и так оказался в Париже, где и был дан упомянутый высший обет.

Следующие пять лет Игнаций Лойола работал над разработкой механизма функционирования будущего ордена. Было решено отказаться от создания женской линии, то есть Орден должен был быть сугубо мужским. Его основная задача — образовательная и благотворительная деятельность. Основание школ, коллегиумов, больниц благотворительных фондов, а также обращение в христианство представителей других религий, язычников или "отступников" или схизматиков (так называли представителей других конфессий). Интересно, что лидер ордена должен был возглавлять его пожизненно. Так обычный солдат Игнаций Лойола стал генералом — именно так называлась должность руководителя Ордена, который его основатели видели боевой единицей в войне против врагов католицизма.

Католические монахи в разных одеждах: 1) Белый каятник в Риме, 2) Бенедиктинец, 3) Цистерцианец, 4) Картузианец, 5) Доминиканец, 6) Францисканец, 7) Августинец, 8) Капуцин, 9) Премонстрат, 10) Милосердный брат, 11) Кармелит, 12) Иезуит Фото: Getty Images

Европа хотела Реформации

Орден создавался едва ли не в самый тяжелый период существования католической церкви. Ее авторитет в Европе существенно пошатнулся. По континенту прокатилась волна Реформации — требования изменений в самой Церкви и общественных нормах, которые она олицетворяла. В то время Церковь в своем влиянии на общество выходила далеко за пределы дела служения и восхваления Бога. Церковь была ядром социальной сферы общества — от медицины до организации и проведения досуга. Все проходило если не по ее инициативе, то под ее контролем. Католическая церковь веками боролась за политическое влияние на континенте. Римские папы претендовали на роль высшего арбитра между монархами, фактически борясь с императором за звание преемника Бога на Земле.

Превратившись в универсальный светский институт, Церковь переняла и многие недостатки светских органов власти — коррупция, злоупотребление властью, разного рода манипуляции. Это стало все чаще встречаться в деятельности католической церкви в разных странах Европы. Естественно, что такое положение вещей вызвало оппозицию и вызвало зарождение идей реформировать во многом устаревшую и уже не очень эффективную организацию.

В разных странах стали появляться новые учения, которые немножко по-другому, чем официальные догмы толковали христианство. Создание Общества Иисуса многими считается основным актом Контрреформации, ответом Церкви на движение, направленное на ее реформацию. А Игнация Лойолу противопоставляют Мартину Лютеру, Жану Кальвину и другим идейным лидерам протестантизма — совокупности новых течений в христианстве.

Памятник первооткрытию в Лиссабоне: среди персонажей есть и монахи-иезуиты Фото: Getty Images

Другим важным моментом были Великие географические открытия, которые как раз были на пике — открывались целые континенты, заселенные многочисленными племенами, разумеется, не христианами. Это давало Ордену, среди задач которого было обращение неверных в христианство, необозримое поле для работы.

Благотворительность и служение людям

Поэтому в сложившихся условиях перед иезуитами открывались три основных направления деятельности:

Поддерживать авторитет католической церкви. Укреплять ее структуры и влияние в Европе.

Бороться против протестантских учений. По сути, нивелировать Реформацию.

Осуществлять миссионерскую работу в Новом мире и в других направлениях географических открытий.

Злые языки создали целую конспирологическую теорию, будто основной задачей ордена было продвигать своих людей по карьерной лестнице как можно выше и именно таким образом воплощать в жизнь первые два пункта миссии. Конечно, официального подтверждения такому тезису не может быть. С другой стороны, вполне естественно ожидать лояльности от людей, которые обязаны иезуитам своим образованием, здоровьем или полученной помощью в сложной жизненной ситуации. А именно этим орден и занимался. Также вполне возможно, что многие влиятельные лица могли иметь личных духовников среди членов Ордена иезуитов. Очевидно, что политическое влияние Общества Иисуса в Европе было точно больше официально декларируемого. Многие высокие чиновники получали образование в иезуитских заведениях.

Важно

Украина и Речь Посполитая: путь в Европу или дорога в неволю?

Орден иезуитов отличился и в Украине: на территории этнических украинских земель иезуиты стали открывать свои миссии с 1574 года. Это — коллегиумы в Перемышле, Львове, Станиславе. В 1626 году иезуитской стала известная Острожская академия. Работали заведения в Луцке, Кременце, Виннице, Баре. Всего на территории современной Украины в разные периоды действовало 13 иезуитских образовательных учреждений. Их воспитанниками стали, в частности Лазарь Баранович, Богдан Хмельницкий, Симеон Полоцкий, Феофан Прокопович, Филипп Орлик.

Другим важным направлением была миссионерская деятельность. Члены Общества Иисуса шли на край света, чтобы нести туда имя Христа. Они не боялись ни диких племен, ни жестоких правителей чужих и неизведанных земель. Этот порыв веры и энтузиазма вызвал довольно неожиданный эффект.

Весь мир в сетях Ордена

По состоянию на конец XVI-XVII века Общество Иисуса имело самую большую в мире сеть различных миссий и фондов. В это время в ордене насчитывалось около 16 тысяч членов. А это подняло его влияние на невероятный уровень. Такая сеть сделала Орден незаменимым в международной политике и экономике. Представьте, что вы — торговец, который хочет начать вести дела в Юго-Восточной Азии. К кому вам обратиться в стране, о которой вы ничего не знаете, не знаете ее языка. Где взять переводчика? А вот где: с высокой вероятностью там может быть Миссия иезуитов. По крайней мере, если не они, то кто?

Орден образовал многочисленную сеть своих представительств на землях от Крымского ханства до далекой Японии, от Китая до Африки и Америки. Ваших родственников похитили во время набега татары? Вам поможет их найти и выкупить Миссия в Кефе. Вам нужно наладить торговлю с далеким Китаем — там тоже есть миссия, и немалая. Вы хотите переправить рабов из Африки в Латинскую Америку? Упс...

Иезуитский миссионер проповедует Библию коренному американцу Фото: Getty Images

Вопрос рабства и участия в работорговле сейчас является основным темным пятном в деятельности Ордена. Иезуиты владели многочисленными латифундиями в Латинской Америке. Стали их сооружать и в Северной Америке, когда иезуиты пришли туда. Из маленьких миссий, где монахи-энтузиасты обращали коренных американцев в христианство, менее чем за столетие центры иезуитов трансформировались в крупные политические и экономические центры.

Конечно, такой рост ордена породил волну зависти. Первый крупный скандал случился с миссией в Китае. Ее руководитель Матео Риччи заявил, что распространенное в стране конфуцианство — это не ересь и не язычество, а вполне зрелая религия, у которой и христианству есть чему поучиться, а также есть чему поучить. То есть он выступал за полезный обмен между мировыми философскими учениями. Риччи, а за ним и весь Орден, обвинили в схизме и вероотступничестве. Однако тогда Общество Иисуса устояло.

Гибель и возрождение Ордена иезуитов

Но не смог он противостоять целенаправленной атаке со стороны европейских властителей в XVIII веке. Тогда желая избавиться от любой конкуренции со стороны религиозных организаций для своей абсолютной власти европейские монархи обвиняли Орден во всех возможных грехах. Именно тогда и зародились все зловещие легенды об иезуитах, их мораль по которой цель оправдывает любые средства. Иезуитов обвиняли в организации убийства короля Франции Генриха Наварского в 1610 году и неудачного покушения на короля Португалии в 1758 году. Иезуиты часто становились советниками монархов и поэтому их обвиняли в войнах (Тридцатилетняя война, которую развязали Габсбурги, якобы из-за советов иезуитов), отмену Нантского эдикта во Франции тоже связывали с советниками короля Людовика XIV, связанных с Орденом. Есть версия, что даже вражду казаков с польской шляхтой вызвали иезуиты, которые слишком сильно настаивали на окатоличивании православного населения Речи Посполитой. Однако деятельность тайного Ордена на то и является тайной, чтобы большинство дел оставались прикрытыми от лишних свидетелей и были навсегда похоронены в глубинах истории.

В конце концов Папа римский поддался давлению и запретил Орден в 1773 году. Тогда сохранились только миссии Общества Иисуса в Российской империи, чья правительница Екатерина имела свое мнение на все. Но после Наполеоновских войн в 1814 году Орден был восстановлен.

История Ордена иезуитов, как и всех крупных организаций, которые веками осуществляли свое влияние на человечество, неоднозначна Фото: Getty Images

Можно ли считать, что Общество Иисуса достигло пика своего могущества в XVII-XVIII веках? Не факт. Сейчас Орден — самый многочисленный за свою историю (насчитывает несколько десятков тысяч членов), и в 2013 году его представитель Хосе Франсиско Бергольо впервые стал Папой римским, взяв имя Франциск. Поэтому, возможно, иезуиты достигли зенита своего влияния именно сейчас?

Интересно, что Папа-иезуит отличился либерализмом на своем посту, в частности в отношении к другим религиям (что, как упоминалось выше, вполне соответствовало духу Ордена), а также к гендерной политике. Также у него было своеобразное отношение к России, даже после ее прямой агрессии в отношении Украины. Видимо, в память о решении Екатерины в самый тяжелый период истории Общества Иисуса.

Папа-иезуит отличился либерализмом, в частности в отношении к другим религиям Фото: Getty Images

История Ордена иезуитов, как и всех крупных организаций, которые веками осуществляли свое влияние на человечество, неоднозначна. Он стал объектом сплетен и легенд как любое общество, достигшее планетарных масштабов и большого успеха. Несомненно, в период своего расцвета Орден имел влияние на политиков и других влиятельных персон своего времени. За свою роль в работорговле иезуиты сейчас буквально расплачиваются перед антирабскими фондами, выплачивая миллионы долларов. Во время Второй мировой войны 651 иезуит служил военным капелланом в войсках нацистской Германии, с другой стороны пятнадцать иезуитов были признаны праведниками мира вместе с Жаном Батистом Ясенсом (возглавил Орден в 1946 году).

Общество Иисуса основало сотни миссий, благотворительных фондов, образовательных учреждений, которые помогли и возможно спасли миллионы людей по всему миру. И этим они оставили свой весомый след в истории милосердия, просвещения и памяти о вездесущем добре.