ЧВК в помощь ВСУ: как США и Британия могут воевать в Украине, не участвуя в войне

В этой войне нужны новые решения, которые не позволили бы ее затягивать на годы. Очевидно, необходимо лишить агрессора иллюзий возможности дальнейших захватов территории Украины без катастрофических для него последствий.

Если Украина вместе с США и другими партнерами хотят усилить переговорную позицию, необходимо применять дополнительные рычаги и аргументы. Одним из них могло быть привлечение частник военных компаний (ЧВК), прежде всего — американских и британских.

Почему дискуссия по этому поводу фактически прекратилась? Почему лежит "мертвым грузом" проект Закона Украины о международных оборонных компаниях? Почему нет анализа применения подобного рода возможностей в текущем моменте войны и предложений Кабинета Министров именно в этой сфере? Судя по свежим "зимним инициативам", деньги же появились.

Відео дня

Важно

Риски нестабильности и опасности: эксперт высказался о возможности создания в Украине ЧВК

Мы понимаем, что использование ЧВК — не о прямом привлечении к боевым действиям, понимаем, что здесь надо четко все определить в нормативно-правовой базе и что это прежде всего бизнес. Но вряд ли найдет обоснованное возражение то, что быстрое создание надлежащих фортификационных сооружений, логистическая поддержка, охрана объектов, в частности тех же месторождений полезных ископаемых (как там бизнес-соглашения с США?) могли бы уменьшить нагрузку на Силы обороны Украины и к тому же дать четкий сигнал российским захватчикам о присутствии дополнительных интересов в Украине тех же США или Великобритании.

Да. Это вряд ли сейчас остановит агрессора от продолжения атак на гражданские объекты, в том числе охраняемые ЧВК, но, как свидетельствует история, в подобных ситуациях последствия всегда были. Так или иначе.

Чувствуется что британская, а возможно и американская сторона, именно сейчас могут рассмотреть такое предложение.

Пока "желающие" станут "решительными", пройдет много времени, а нам нужна поддержка и новые решения УЖЕ СЕЙЧАС! Привлечение частных военных кампании — могло бы быть одним из таких дополнительных решений.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно