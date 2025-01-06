Союз с Украиной сейчас или война с РФ через год: как будет действовать Евросоюз в 2025-м

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Если страны ЕС не войдут вместе с Украиной в коллективную самооборону в этом году, то в следующем — война придет на их территории

Массовые фейерверки в европейских городах в ночь на новый год свидетельствуют не столько о традиционном радостном настроении в невоюющих странах, сколько о расслабленности и иллюзии безопасности.

Если у кого-то из граждан стран ЕС, особенно — соседей Украины, создались иллюзии, что российская агрессия заканчивается, что наступление остановится, у новоизбранного Президента США есть все рычаги влияния, и все завершится на территории Украины, то есть много аргументов, чтобы их разочаровать.

Во-первых, у российского режима есть враждебные цели не только по отношению к Украине, но и ко всей Европе. И они точно не изменятся. В конце концов, свой ультиматум российский режим накануне широкомасштабного вторжения в Украину в середине декабря 2021 года направил в Брюссель и Вашингтон, а не в Киев.

Во-вторых, такой всеми желанный "мир" (за счет территорий и капитуляции Украины), а точнее — временное прекращение огня будет иметь следствием и возвращение на ротацию десятков или сотен тысяч российских военных, которые получают денежную компенсацию за свои преступления и уже почувствовали запах крови, безнаказанности и куража. Вы думаете, российскому режиму удастся их без последствий инкорпорировать обратно в социум, особенно криминалитет и тех, кто пришел на войну ради добычи?! Их направят если не наемниками в Африку, так в Беларусь — на границу с Польшей и Литвой, ближе к Эстонии и Финляндии.

Освободившиеся российские солдаты могут быстро появиться на белорусской границе Фото: Иллюстративное фото

В-третьих, Америка далеко и там легче рассматривать различные сценарии, а страны ЕС — на расстоянии перелета ударного дрона (сейчас уже — сотен дронов), не говоря уже о наличии общих границ с варварами XXI века, как морских, так и по суше. И вы думаете, что стратегические бомбардировщики перестанут летать, ракетные программы будут свернуты, а все российские корабли поплывут в Южно-Китайское море?

В-четвертых, мир только в начале развертывания серии локальных и региональных конфликтов и войн, и странам ЕС и НАТО в Европе вряд ли удастся сконцентрировать потом больше ресурсов, чем сейчас, когда есть шанс остановить агрессора вне своих территорий.

В-пятых, принимая во внимание свежие примеры атак на коммуникации в Европе и подрывной российской деятельности, которая только увеличивается, можно себе представить, что будет дальше, если агрессор получит паузу на свое усиление и уменьшение санкционного давления на экономику. У кого-то есть иллюзии, что высвободившиеся ресурсы пойдут на увеличение благосостояния россиян?!

Поэтому вывод может быть только один: если страны Европы не объединятся с Украиной в вооруженную коалицию на противодействие агрессору, если в этом году не утроят свои усилия и, как было бы правильно и в соответствии с Уставом ООН, не применят коллективную самооборону против РФ — война придет непосредственно к ним, на их территорию. И к гадалке не ходи. И тогда им будет точно не до фейерверков.

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