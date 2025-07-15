50 дней на захват Украины: в чем подвох "ультиматума Трампа" для Путина

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Стакан полуполный или полупустой?

Каким набором быстрых и действенных мер располагал Трамп?

Максимально быстрое введение вторичных "останавливающих" санкций (500% тарифов, которые сейчас превратились в более реалистичные 100%) — не применено. Направление Украине российских замороженных активов — не применено. Пакет на $300 млн по механизму PDA (то есть из запасов вооружений по немедленному решению Президента США и быстрая поставка) — не применен. Увеличение в разы планируемой военной помощи Украине по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI) в проекте военного бюджета США на 2025-2026 бюджетные годы (сейчас там фигурируют цифры — до $500 млн) — не применен. Введение немедленно нового пакета персональных санкций по решению Президента США — не применено. Решительное заявление, что "время вышло — Администрация США меняет свое отношение: больше не посредники, а становятся на сторону Украины" — реализовано частично. Продажа третьим странам (или коалиции стран) вооружений с разрешением поставлять их Украине — реализовано в значительной степени.

Типы вооружений пока не известны (кроме обсуждения количества систем ПРО и боеприпасов к ним). Вопрос по дальним ракетам (типа JASSM-ER) публично не обсуждается.

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Новые "Патриоты" для Украины: может ли ультиматум Трампа подействовать на Путина

Вывод: россияне получили еще почти два месяца (как и выпрашивал Путин) на захват больше территорий Украины. Финансирование войны также продолжится, останавливающих санкций не будет как минимум еще 50 дней (а это значит, фактически — несколько месяцев, даже если они будут Конгрессом введены и подписаны Президентом, что маловероятно). Нехорошо, что, судя по всему — россияне также об этом заранее уже знали.

Из положительного:

Администрация США хочет позиционироваться как нейтральная, но Америка "не вышла из игры". Теперь будут действовать преимущественно через коалицию стран Европы и Канады (позиция других стран-партнеров Украины относительно закупки вооружений для Украины требует уточнения);

в закупленных вооружениях могут быть и те, которые пока не производятся в Европе, и крылатые ракеты "воздух-земля" большей дальности;

в целом подтвержден стратегический сигнал США: российские планы контроля над Украиной не будут реализованы.

Скажем так: решения на следующие два месяца мало что меняют, а дальше все же окно возможностей для выхода из широкомасштабной войны без капитуляции Украины остается, даже вероятность его использовать увеличивается.

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