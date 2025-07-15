50 дней на захват Украины: в чем подвох "ультиматума Трампа" для Путина
"Ультиматум Трампа" к России — это как история о стакане наполовину полном и наполовину пустом, пишет дипломат Валерий Чалый. В нем есть плюсы и минусы, он дает России время на летнее наступление — но и усиливает позиции Украины и ее перспективы
Стакан полуполный или полупустой?
Каким набором быстрых и действенных мер располагал Трамп?
- Максимально быстрое введение вторичных "останавливающих" санкций (500% тарифов, которые сейчас превратились в более реалистичные 100%) — не применено.
- Направление Украине российских замороженных активов — не применено.
- Пакет на $300 млн по механизму PDA (то есть из запасов вооружений по немедленному решению Президента США и быстрая поставка) — не применен.
- Увеличение в разы планируемой военной помощи Украине по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI) в проекте военного бюджета США на 2025-2026 бюджетные годы (сейчас там фигурируют цифры — до $500 млн) — не применен.
- Введение немедленно нового пакета персональных санкций по решению Президента США — не применено.
- Решительное заявление, что "время вышло — Администрация США меняет свое отношение: больше не посредники, а становятся на сторону Украины" — реализовано частично.
- Продажа третьим странам (или коалиции стран) вооружений с разрешением поставлять их Украине — реализовано в значительной степени.
Типы вооружений пока не известны (кроме обсуждения количества систем ПРО и боеприпасов к ним). Вопрос по дальним ракетам (типа JASSM-ER) публично не обсуждается.Важно
Вывод: россияне получили еще почти два месяца (как и выпрашивал Путин) на захват больше территорий Украины. Финансирование войны также продолжится, останавливающих санкций не будет как минимум еще 50 дней (а это значит, фактически — несколько месяцев, даже если они будут Конгрессом введены и подписаны Президентом, что маловероятно). Нехорошо, что, судя по всему — россияне также об этом заранее уже знали.
Из положительного:
- Администрация США хочет позиционироваться как нейтральная, но Америка "не вышла из игры". Теперь будут действовать преимущественно через коалицию стран Европы и Канады (позиция других стран-партнеров Украины относительно закупки вооружений для Украины требует уточнения);
- в закупленных вооружениях могут быть и те, которые пока не производятся в Европе, и крылатые ракеты "воздух-земля" большей дальности;
- в целом подтвержден стратегический сигнал США: российские планы контроля над Украиной не будут реализованы.
Скажем так: решения на следующие два месяца мало что меняют, а дальше все же окно возможностей для выхода из широкомасштабной войны без капитуляции Украины остается, даже вероятность его использовать увеличивается.
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