Не отвечает интересам страны: Ангола заявила о выходе из ОПЕК, — Reuters

По мнению экспертов, выход Анголы из ОПЕК — это неудача для организации и ее союзников, поскольку именно сейчас группа пытается заставить своих членов сократить добычу нефти, чтобы остановить падение цены на нее.

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Министр нефти Анголы Диамантино Педро Азеведо заявил 21 декабря, что Ангола выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом пишет Reuters.

При этом чиновник подчеркнул, что решение принято, поскольку членство в этой международной организации не отвечает интересам Анголы. Однако Азеведо не прокомментировал детали выхода.

В ноябре министерство нефти Анголы опротестовало решение ОПЕК сократить квоту добычи на 2024 год. Кроме того, председатель ОПЕК Анголы Эстевао Педро заявил, что страна недовольна своей квотой на 2024 год и не планирует ее придерживаться.

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Разногласия по поводу квот на добычу нефти в Африке ранее помогли отложить встречу более широкой группы производителей нефти ОПЕК+.

ОПЕК и Ангола

Ангола присоединилась к ОПЕК в 2007 году как одна из 13 стран, добывающих нефть. Всего Ангола добывает около 1,1 миллиона баррелей в день по сравнению с 28 миллионами баррелей в сутки по всей группе стран, включая и те, которые входят в альянс ОПЕК+ (9 стран, в том числе РФ).

На самом деле, как считает агентство, выход Анголы из ОПЕК — это неудача для организации и ее союзников, поскольку именно сейчас группа пытается заставить своих членов сократить добычу нефти, чтобы остановить падение цены на нее.

Цены на нефть продолжили падение на этих новостях: к 12:50 21 декабря цена на нефть марки Brent упала более чем на 1 доллар — до 78,5 доллара за баррель.

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Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Также Фокус писал, что директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, считает, что бензин и дизель на украинских АЗС, вероятно, будет дешеветь в ближайшие недели.