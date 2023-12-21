Не відповідає інтересам країни: Ангола заявила про вихід з ОПЕК, — Reuters

На думку експертів, вихід Анголи з ОПЕК — це невдача для організації та її союзників, оскільки саме зараз група намагається змусити своїх членів скоротити видобуток нафти, щоб зупинити падіння ціни на неї.

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Міністр нафти Анголи Діамантіну Педро Азеведо заявив 21 грудня, що Ангола виходить з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Про це пише Reuters.

При цьому чиновник наголосив, що рішення ухвалено, оскільки членство в цій міжнародній організації не відповідає інтересам Анголи. Однак Азеведо не прокоментував деталі виходу.

У листопаді міністерство нафти Анголи опротестувало рішення ОПЕК скоротити квоту видобутку на 2024 рік. Крім того, голова ОПЕК Анголи Естевао Педро заявив, що країна незадоволена своєю квотою на 2024 рік і не планує її дотримуватися.

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Розбіжності з приводу квот на видобуток нафти в Африці раніше допомогли відкласти зустріч ширшої групи виробників нафти ОПЕК+.

ОПЕК та Ангола

Ангола приєдналася до ОПЕК 2007 року як одна з 13 країн, що видобувають нафту. Загалом Ангола видобуває близько 1,1 мільйона барелів на день порівняно з 28 мільйонами барелів на добу в усій групі країн, включно з тими, що входять до альянсу ОПЕК+ (9 країн, зокрема РФ).

Насправді, як вважає агентство, вихід Анголи з ОПЕК — це невдача для організації та її союзників, оскільки саме зараз група намагається змусити своїх членів скоротити видобуток нафти, щоб зупинити падіння ціни на неї.

Ціни на нафту продовжили падіння на цих новинах: до 12:50 21 грудня ціна на нафту марки Brent впала більш ніж на 1 долар — до 78,5 долара за барель.

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Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 та Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Також Фокус писав, що директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, вважає, що бензин і дизель на українських АЗС, імовірно, дешевшатиме найближчими тижнями.