В Україні змінюються ціни на бензин і дизель: що робити водіям

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, зараз на паливному ринку немає найменших ознак того, що українським водіям загрожує дефіцит бензину або дизельного палива.

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Бензин і дизель на українських АЗС, імовірно, дешевшатиме найближчими тижнями. А от ситуація зі скрапленим газом, із постачанням якого виникли проблеми через блокування на польському кордоні, має стабілізуватися в грудні. Про це під час брифінгу 21 листопада сказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

За його словами, зараз на паливному ринку відсутні ознаки того, що в Україні може виникнути дефіцит бензину або дизельного палива.

"Як доказ цього минулого тижня почали окремі мережі знижувати ціни. Напередодні був досить масовий етап зниження, великі мережі знизили ціни на гривню. Я думаю, цей процес триватиме. У найближчі днів десять ми спостерігатимемо, як ціни зменшуватимуться, на пару гривень можуть ціни ще впасти", — розповів він.

Він зазначив, що це не стане межею зниження цін на ці види пального. Усе тому, що вартість нафти й нафтопродуктів на світовому ринку теж пішли вниз.

"Якщо ціна на піку у вересні становила 95 доларів за барель, то зараз від 80 до 82 доларів. І, звичайно, ціни закупівельні теж знижуються, і зараз цей процес перекинувся на роздріб", — зазначив Куюн.

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Щодо прогнозу до кінця 2023 року, то експерт наголосив, що з бензином і дизелем проблем не буде. На думку експерта, ціни знижуватимуться й надалі. А ситуація зі скрапленим газом має стабілізуватися в грудні.

"Щодо 2024 року, то ніхто не займається довгостроковими прогнозами в цій галузі. Як бачимо, цей рік показав, чого варті всі прогнози. Цей ринок став абсолютно непередбачуваним, прогнозувати його дуже важко, головним чином, через те, що дуже велика роль зараз перебуває в окремих нафтовидобувних країнах", — сказав Сергій Куюн.

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Станом на вечір 21 листопада, за даними на сайті Мінфіну, середня ціна на пальне на заправках становила:

Бензин А-95 преміум — 58,05 гривні за літр;

Бензин А-95 — 54,90 гривні за літр;

Бензин А-92 — 52,58 гривні за літр;

Дизельне паливо — 54,94 гривні за літр;

Газ автомобільний — 35,37 гривні за літр.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли Фокусу, що вартість пального в Україні залежить від призупинення його розмитнення на молдавському та болгарському напрямках. Також ми писали, що вперше в лідери українського авторинку вийшов електрокар.