В Україні почав дешевшати бензин: відома причина

В Україні істотно знизилися оптові ціни на бензин А-92 і А-95. На заході та в центрі країни паливо дешевшає швидше, ніж на півночі та півдні.

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Ціни на бензин в Україні почали поступово знижуватися. Після кількох місяців зростання зауважується тренд на здешевлення палива. Про це повідомляє сайт enkorr, посилаючись на дані "Консалтингової групи А-95".

За останній тиждень оптова ціна А-95 в Україні знизилася на 25 копійок за літр (до 47,5 грн/л), а бензин А-92 подешевшав одразу на 1,25 грн — до 44,25 гривень за літр. У роздробі літр А-95 коштує в середньому 55,51 грн/л, а А-92 — 53,35 грн/л.

Примітно, що в західному і центральному регіонах оптова ціна бензину А-95 нижча — 45-49,5 грн/л. На півночі та півдні України вартість становить від 45,25 до 50,5 гривень за літр.

Станом на 16 жовтня бензин А-95 торгувався в опті за 45-50,5 грн/л, що на 0,75-1 грн менше, ніж тиждень тому. На західному кордоні вартість знизилася на 1,25 грн/л (45,25 грн/л), а на південному — на 50 копійок за літр (46,25 грн/л).

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Зазначається, що на ціни на бензин в Україні впливає призупинення розмитнення пального на південних молдовському та болгарському напрямках з 5 жовтня. Також на вартості позначаються черги на українських кордонах.

Причиною зниження цін є здешевлення бензину в Європі. У середземноморському регіоні ціна А-95 знизилася на 11 доларів за тонну (до $800), а в південно-західному — майже на 30 доларів (до $866).

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