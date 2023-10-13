Справа не в якості: чому бензин в Україні дорожчий, ніж у Польщі

Пальне в Україні дорожче, ніж у Польщі з однієї простої причини. Про те, що придумала польська влада для того, щоб утримати паливний ринок, розповів експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.

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Паливо в Україні коштує дорожче, ніж на заправках у сусідній Польщі. Причина: польський уряд намагається тримати ціни на одному рівні, щоб продемонструвати якусь стабільність напередодні виборів. Про це розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Так, він пояснив, що при ринковій ціні у вісім злотих (68 гривень), літр бензину і дизельного пального в Польщі зараз продають за шість злотих (51 гривню) через "популізм".

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"У червні державний монополіст Оrlen на чолі з членом партії влади "Право і справедливість" заморозив ціни на своїх колонках. Вартість не змінюють навіть попри те, що в липні-вересні ціни на нафту і нафтопродукти на світових ринках зросли на 25%", — розповів експерт.

За його словами, на дешеве польське пальне вже звернули увагу сусідні країни і почали активно купувати сировину. Через це на станціях Оrlen виникли перебої з наявністю пального. Дефіцит був навіть у Варшаві.

Аби водії не переживали, на заправних на багатьох АЗС з'являються повідомлення про технічне обслуговування. А зараз деякі колонки взагалі зникли.

"За моїми розрахунками, за цей період компанія з 60% "державних" акцій втратила близько 500 мільйонів доларів. Таку ж приблизно суму втратили "приватники", яким довелося дотримуватися цін Оrlen. Автоматично це означає величезні втрати державного бюджету від несплати податків (ПДВ і податок на прибуток)", — вважає Сергій Куюн.

На думку експерта, згодом із польським нафтовим гігантом судитимуться приватні акціонери, які зазнають серйозних збитків від "цієї передвиборчої стабільності".

Бензин в Україні: що відбувається з цінами на вітчизняних АЗС

Станом на вечір 12 жовтня, як свідчать дані на сайті Мінфіну, середня ціна на пальне на заправках становила:

Бензин А-95 преміум — 58,34 гривні за літр;

Бензин А-95 — 55,50 гривні за літр;

Бензин А-92 — 53,36 гривні за літр;

Дизельне паливо — 55,71 гривні за літр;

Газ автомобільний — 26,05 гривні за літр;

При цьому в період із 30 вересня до 6 жовтня середня ціна по країні на бензин марки А-95, за даними щоденного моніторингу, зросла на 30 копійок і становила 55,41 гривні за літр.

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Бензин А-95+ став дорожчим на 26 копійок — до 58,33 гривні за літр, а дизельне паливо — на 41 копійку, до 55,50 гривні за літр.

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