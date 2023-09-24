Дефіцит пального у Росії: розвідка Великої Британії назвала причини

Росія призупинила майже весь експорт пального. Це рішення вплине на країни, які залежать від поставок бензину та дизпалива з РФ, припустили в британській розвідці.

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На території Російської Федерації виник дефіцит бензину та дизельного пального. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

"Останніми тижнями російські клієнти, швидше за все, відчували локальну нестачу бензину та дизельного пального", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що нестача нафтопродуктів не є прямим наслідком російсько-української війни.

У британській розвідці вважають, що дефіцит пального може бути спричиненим низкою факторів, зокрема збільшенням попиту сільськогосподарським сектором, щорічним обслуговуванням нафтопереробних заводів та привабливими цінами на експорт.

Росія намагається стабілізувати внутрішні ринки, тому в четвер 21 вересня призупинила майже весь експорт бензину та дизпалива. Це рішення, ймовірно, ще більше обмежить поставки пального, що найбільше вплине на країни, які залежать від російського палива, переконані в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 21 вересня росЗМІ повідомили, що в Росії планують змінити ринок палива, аби зупинити його подорожчання. Віцепрем'єр РФ Олександр Новак розповів, що Кремль дав завдання тримати ціни на одному рівні. Глава "Газпром нефти" Олександр Дюков вважає, що дефіцит пального виник через загороджувальні мита на нафтопродукти.

Раніше експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев розповідав Фокусу, що в Росії виник дефіцит пального через провальну податкову політику. З його слів, на пропозицію нафтопродуктів у РФ тисне виведення на ремонт нафтопереробних заводів та перезавантаженість залізничних шляхів.