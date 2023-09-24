Дефицит топлива в России: разведка Великобритании назвала причины

Россия приостановила почти весь экспорт горючего. Это решение повлияет на страны, которые зависят от поставок бензина и дизтоплива из РФ, предположили в британской разведке.

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На территории Российской Федерации возник дефицит бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"В последние недели российские клиенты, скорее всего, испытывали локальную нехватку бензина и дизельного топлива", — говорилось в сообщении.

Отметили, что нехватка нефтепродуктов не является прямым следствием российско-украинской войны.

В британской разведке считают, что дефицит топлива может быть вызван рядом факторов, в частности увеличением спроса сельскохозяйственным сектором, ежегодным обслуживанием нефтеперерабатывающих заводов и привлекательными ценами на экспорт.

Россия пытается стабилизировать внутренние рынки, поэтому в четверг 21 сентября приостановила почти весь экспорт бензина и дизтоплива. Это решение, вероятно, еще больше ограничит поставки топлива, что больше всего повлияет на страны, которые зависят от российского топлива, убеждены в Минобороны Британии.

Напомним, 21 сентября росСМИ сообщили, что в России планируют изменить рынок топлива, чтобы остановить его подорожание. Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Кремль дал задание держать цены на одном уровне. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что дефицит топлива возник из-за заградительных пошлин на нефтепродукты.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев рассказывал Фокусу, что в России возник дефицит топлива из-за провальной налоговой политики. По его словам, на предложение нефтепродуктов в РФ давит вывод на ремонт нефтеперерабатывающих заводов и перезагруженность железнодорожных путей.