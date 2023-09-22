"Бензоколонка" сломалась: Россия запрещает экспорт горючего из-за цен и дефицита

Подобные меры, как считают власти, должны стабилизировать ситуацию с дефицитом и ростом цен на автомобильное топливо на рынке РФ.

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На фоне рекордного подорожания горючего в России решили полностью остановить поставки бензина и дизеля в другие страны. В постановлении российского правительства указано, что запрет является временным, правда в документе почему-то не указали сроки действия ограничений.

В то же время российский бензин все равно будут получать страны, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это:

Армения;

Беларусь;

Казахстан;

Кыргыстан.

Топливо обещают поставлять и на оккупированные территории в Абхазию и Южную Осетию, а также на архипелаг Шпицберген. При чем последний официально является территорией Норвегии, но на него распространяется особый статус, позволяющий России заниматься там добычей полезных ископаемых.

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Также Россия собирается обеспечивать топливом воинские формирования. В правительственном документе прямо не указано, о каких формированиях идет речь, но можно предположить, что имеются ввиду поставки в зону боевых действий в Украине.

Что касается самих ограничений, то правительство уверяет россиян, что меры являются временными. Они якобы должны помочь стабилизировать внутренние цены на топливо, выросшие во время сборки урожая.

Тем временем агентство Bloomberg 22 сентября пишет, что запрет РФ на экспорт дизеля может усилить дефицит на мировых рынках топлива из-за повышенного спроса зимой.

Уже в пятницу, как пишут журналисты, дизельное топливо подорожало на 4% — до 30,21 доллара за баррель. При этом в публикации отмечается, что эта цена значительно ниже августовского пика в 34 доллара за баррель, что является наибольшим показателем с января.

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Напомним, 21 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в Министерстве энергетики уже подготовили план, которые поможет остановить подорожания топлива. Как отметил российский чиновник, правительство готово к "радикальным шагам".

Также напомним, что Фокус уже объяснял, как санкции меняют глобальный рынок торговли нефтепродуктами. Так, по словам эксперта по энергетическим вопросам Сергея Куюна, на рынках топлива в Украине и Европе все чаще появляется нефтепродукт из США, топливо из Персидского залива и Индии.

При этом Индия активно покупает дешевые нефтепродукты из РФ, но получает на НПЗ продукт с низкой себестоимостью, а потому пользуется длинны логистически плечом.