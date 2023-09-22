"Бензоколонка" зламалася: Росія забороняє експорт пального через ціни та дефіцит

Такі заходи, як вважає влада, мають стабілізувати ситуацію з дефіцитом і зростанням цін на автомобільне паливо на ринку РФ.

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На тлі рекордного подорожчання пального в Росії вирішили повністю зупинити поставки бензину і дизеля в інші країни. У постанові російського уряду зазначено, що заборона є тимчасовою, щоправда, в документі чомусь не вказали терміни дії обмежень.

Водночас російський бензин все одно отримуватимуть країни, що входять до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Це:

Вірменія;

Білорусь;

Казахстан;

Киргизстан.

Паливо обіцяють постачати і на окуповані території в Абхазію та Південну Осетію, а також на архіпелаг Шпіцберген. При чому останній офіційно є територією Норвегії, але на нього поширюється особливий статус, що дозволяє Росії займатися там видобутком корисних копалин.

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Також Росія збирається забезпечувати паливом військові формування. В урядовому документі прямо не вказано, про які формування йдеться, але можна припустити, що маються на увазі поставки в зону бойових дій в Україні.

Щодо самих обмежень, то уряд запевняє росіян, що заходи є тимчасовими. Вони нібито мають допомогти стабілізувати внутрішні ціни на паливо, що зросли під час збирання врожаю.

Тим часом агентство Bloomberg 22 вересня пише, що заборона РФ на експорт дизеля може посилити дефіцит на світових ринках палива через підвищений попит взимку.

Уже в п'ятницю, як пишуть журналісти, дизельне паливо подорожчало на 4% — до 30,21 долара за барель. При цьому в публікації наголошується, що ця ціна значно нижча за серпневий пік у 34 долари за барель, що є найбільшим показником із січня.

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Нагадаємо, 21 вересня віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив, що в Міністерстві енергетики вже підготували план, що допоможе зупинити подорожчання палива. Як зазначив російський чиновник, уряд готовий до "радикальних кроків".

Також нагадаємо, що Фокус уже пояснював, як санкції змінюють глобальний ринок торгівлі нафтопродуктами. Так, за словами експерта з енергетичних питань Сергія Куюна, на ринках пального в Україні та Європі дедалі частіше з'являється нафтопродукт зі США, паливо з Перської затоки та Індії.

При цьому Індія активно купує дешеві нафтопродукти з РФ, але отримує на НПЗ продукт з низькою собівартістю, а тому користується довгим логістичним плечем.