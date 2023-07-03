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"Запаси були на папері": у РФ дефіцит бензину через брехню російських НПЗ

цистерна з бензином, пальне
Фото: Капiтал | У РФ очікуються проблеми з пальним

Аналітики нафтового ринку пояснили, що російські НПЗ навмисно створюють дефіцит нафти. І для цього є два пояснення.

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3 липня аналітики російського ринку пального пояснили, чому у РФ відчувають дефіцит бензину. Дефіцит виник на тлі обмеження експорту та санкцій: одна з можливих причин — недостовірна звітність нафтопереробних заводів. Про ситуацію з дефіцитом пального розповіли журналісти The Moscow Times.

Через дефіцит бензину ціни на російських заправках зросли на 70%, ідеться у матеріалі видання. Зокрема, російські оптові трейдери платять зараз наступні кошти:

  • бензин марки "Ругулятор-92" — по 58711 руб./т;
  • бензин марки "Преміум-95" — по 66000 руб./т.

Ситуація на ринку виглядає як "ідеальний шторм", вказують автори ("ідеальний шторм" — одночасний вплив низки негативних факторів). При цьому згадують: до усіх негативних факторів додаються санкції світового співтовариства. Згідно з цими санкціями, Росії обмежили можливість торгувати сирою нафтою та продуктами нафтопереробки.

Загалом "ідеальний шторм", який призвів до такого зростання ціни на бензин, може мати дві причини:

  • брехня російських НПЗ;
  • змова російських НПЗ.

Перша причина випливає з зимових заяв нафтоперобників, які запевняли, що вони мають достатньо великі запису бензину на весняно-літній сезон. Тоді вони стверджували, що ідеться про 2 млн тон.

Між тим саме зараз, коли НПЗ стали на "профілактику", вони мали б викидати на ринок запаси. Але цього немає і в результаті ціни ростуть.

У якості одного з побічних доказів наводять дані щодо біржових торгів бензину. Зокрема, в червні 2023 року продали у п'ять разів менше бензину, ніж у 2022 році. Продаж бензину "Аі-92" впали на третину.

Друга причина — змова нафтотрейдерів, які притримують бензин — не продають, очікуючи максимального зростання експортної ціни. Максимальна ціна потрібна для того, щоб була максимальна різниця між внутрішньо ціною та експортною. У цьому випадку російський уряд компенсує НПЗ різницю. І чим більша різниця, тим, відповідно, заробіток більший.

У матеріалі наводять приклад сум, яку від уряду РФ отримали російські нафтовики минулого року — 2,2 трлн руб. У травні 2023 — 100 млрд руб. Тому, підсумовують аналітики, очевидно, що вони сподіваються на "краще".

Що коїться з цінами на російську нафту

Між тим зазначимо, нафтотрейдери не марно чекають зростання експортної ціни. У Reuters стверджують, що Саудівська Аравія та Росія продовжують скорочувати видобуток нафти, сподіваючись підвищити ціну.

ціни на нафту, змова РФ та ОАЕ Fullscreen
Змова РФ та Саудівської Аравії щодо цін на нафту

Зазначимо, згідно з санкціями, накладеними на РФ через вторгнення в Україну, встановлено кілька обмежень на торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами:

  • по-перше, країни ЄС відмовились купувати нафту та нафтопродукти з Росії (з певними обмеженнями);
  • по-друге, встановлено стелю на ціну сирої нафти, яку можна перевозити до третіх країн.

Про дієвість санкцій свідчать торги на Московській біржі. Зокрема ціна на нафту марки "Брент" почала падати у середині квітня 2023 року і знижується досі.

Вартість нафти Brеnt Fullscreen
Вартість нафти Brеnt на Московській біржі

Наразі відомо, що РФ продовжує торгувати нафтою та нафтопродуктами: основні напрямки — Індія та Китай. Також є певні порушники у ЄС — нові санкційні пакети намагатимуться перерізати шляхи обходу. Про обсяги торгівлі російською нафтою свідчить інфографіка порталу blackseanews: у березні 2023 року РФ перевезла Чорним морем 5 млн тон нафти.

обсяги експорту нафти РФ Fullscreen
Як експортується сира російська нафта через Чорне море

Нагадуємо, країни-партнери України планують напрацювати спеціальні механізми, які переріжуть шляхи постачання до Росії товарів військового та подвійного призначення. Наразі зауважують, що країна-аресорка без проблем отримує все необхідне для виробництві військового спорядження.

Крім того урядовці Польщі заявили, що пора залучати до санкційного списку і Республіку Білорусь. На їхню думку, різниці між РФ та Білоруссю вже немає.