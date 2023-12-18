Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювання щодо ситуації в Червоному морі, — Reuters

За словами журналістів, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 63 центи, або на 0,8%, до 77,18 доларів за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 72,04 долара за барель, подорожчавши на 61 цент, або на 0,9%.

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На азіатських біржах ціни на нафту піднялися на понад 1% у світлі скорочення експорту з Росії. Підвищені побоювання щодо можливих порушень поставок нафти зумовлені атаками хуситів на судна в Червоному морі. Про це пише Reuters.

Станом на 07:30 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 63 центи, або 0,8%, досягнувши позначки в 77,18 долара за барель. Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 61 цент, або 0,9%, сягнувши рівня в 72,04 долара за барель.

"Погана погода в Росії зіграла свою роль у сильнішому відкритті торгів вранці, так само як і напад хуситів на кораблі поблизу Ємену", — сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

У неділю, 17 грудня, Росія оголосила про намір поглибити скорочення експорту нафти в грудні на 50 тисяч барелів на день або більше. Це рішення ухвалено в рамках зусиль найбільших світових експортерів щодо підтримки світових цін на нафту.

Це рішення було ухвалено після того, як у п'ятницю, 16 грудня, Москва тимчасово призупинила приблизно дві третини поставок своєї основної експортної нафти марки Urals з портів. Причинами були несприятливі погодні умови та заплановане технічне обслуговування.

Судноплавні компанії, зокрема найбільші світові контейнерні судноплавні лінії MSC і A.P. Moller-Maersk, заявили на вихідних, що уникатимуть Суецького каналу, оскільки бойовики-хусити в Ємені посилили напади на комерційні судна в Червоному морі.

І Brent, і WTI завершили свою найдовшу серію тижневих падінь за останні півтора десятиліття невеликим зростанням минулого тижня після того, як засідання Федеральної резервної системи США минулого тижня породило надію на те, що підвищення відсоткових ставок закінчилося і настає час для їх зниження.

Аналітик CMC Markets Тіна Тенг також додала, що нафту підтримало ослаблення долара, оскільки воно робить нафту, деноміновану в доларах, дешевшою для іноземних покупців.

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт морської нафти з Росії. Також країни G7 та Австралія встановили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.