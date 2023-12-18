Нефть дорожает из-за падения экспорта РФ и опасений относительно ситуации в Красном море, — Reuters

По словам журналистов, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 63 цента, или на 0,8%, до 77,18 долларов за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 72,04 доллара за баррель, подорожав на 61 цент, или на 0,9%.

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На азиатских биржах цены на нефть поднялись на более чем 1% в свете сокращения экспорта из России. Повышенные опасения относительно возможных нарушений поставок нефти обусловлены атаками хуситов на суда в Красном море. Об этом пишет Reuters.

По состоянию на 07:30 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 63 цента, или 0,8%, достигнув отметки в 77,18 доллара за баррель. В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 61 цент, или 0,9%, достигнув уровня в 72,04 доллара за баррель.

"Плохая погода в России сыграла свою роль в более сильном открытии торгов утром, равно как и нападение хуситов на корабли вблизи Йемена", — сказал аналитик IG Тони Сикамор.

В воскресенье, 17 декабря, Россия объявила о намерении углубить сокращение экспорта нефти в декабре на 50 тысяч баррелей в день или более. Это решение принято в рамках усилий крупнейших мировых экспортеров по поддержанию мировых цен на нефть.

Это решение было принято после того, как в пятницу, 16 декабря, Москва временно приостановила примерно две трети поставок своей основной экспортной нефти марки Urals из портов. Причинами были неблагоприятные погодные условия и запланированное техническое обслуживание.

Судоходные компании, в том числе крупнейшие мировые контейнерные судоходные линии MSC и A.P. Moller-Maersk, заявили на выходных, что будут избегать Суэцкого канала, поскольку боевики-хуситы в Йемене усилили нападения на коммерческие суда в Красном море.

И Brent, и WTI завершили свою самую длинную серию недельных падений за последние полтора десятилетия небольшим ростом на прошлой неделе после того, как заседание Федеральной резервной системы США на прошлой неделе породило надежду на то, что повышение процентных ставок закончилось и наступает время для их снижения.

Аналитик CMC Markets Тина Тенг также добавила, что нефть поддержало ослабление доллара, поскольку оно делает нефть, деноминированную в долларах, дешевле для иностранных покупателей.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.