Кремль просчитался: российская нефть впервые торгуется по правилам G7

В последние дни основные цены на нефть упали, на фоне чего начала стремительно дешеветь эталонная марка Urals, которая торгуется с дисконтом.

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Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, который действует с декабря 2022 года, все равно позволял России зарабатывать миллиарды долларов благодаря разным лазейкам, с помощью которых Москва экспортировала и продавала свою нефть. Впрочем, недавнее снижение цен на нефтяных рынках привело к тому, что цены на ведущую российскую нефть марки Urals, впервые с июля, снизились ниже установленного странами G7 и Евросоюза лимита. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Так, согласно данным Argus Media Ltd, нефть сорта Urals из балтийского порта Приморск подешевела до 56,15 долларов за баррель, тогда как этот же сорт в порту Новороссийска подешевел до 56,55 долларов за баррель. При этом в издании отмечают, что с июля вся основная российская нефть торговалась выше 60 долларов.

Также увеличилась разница между экспортными и импортными ценами, что свидетельствует о том, что большая часть торговли российской нефтью переходит в руки посредников и транспортных фирм, которые часто остаются анонимными.

Российская нефть марки Urals впервые с июля торгуется на рынках ниже 60 долларов Фото: Bloomberg

В публикации говорится о том, что основные цены на нефть упали в последние дни, хотя страны ОПЕК+, среди которых и РФ, обещали сократить добычу "черного золота" в первом квартале 2024 года. На фоне этих заявлений начала дешеветь российская нефть Urals, которая торгуется с дисконтом.

К слову, в сентябре агентство Bloomberg сообщило, что ограничение цены на нефть для России, которое в конце 2022 года ввели США и союзники за полномасштабное вторжение в Украину, снизило доходы Кремля. С середины июля 2023 года эталонная российская нефть марки Urals котируется выше 60 долларов за баррель. В то же время некоторые нефтепродукты превысили верхний предел, установленный США, странами "семерки" и Европейским Союзом.

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Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.