Механизм не работает: США хотят наказать РФ за превышение потолка цен на нефть, — СМИ

По словам журналистов, России удавалось продавать свою сырую нефть выше лимита в 60 долларов. Кремль создал сложную цепочку поставок, а потому проследить за выполнением ограничений проблематично.

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Соединенные Штаты Америки хотят наказать РФ за нарушение потолка цен не нефть. В Вашингтоне планируют предпринять шаги, которые обеспечат соблюдение ограничение, установленного ранее странами G7. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, Штаты очень внимательно следят за соблюдением всех ограничений.

"Мы очень внимательно следим за соблюдением требований и хотим убедиться, что участники рынка осознают, что США серьезно относятся к этому ценовому пределу", — сказала она.

Журналисты отметили, что России удавалось продавать свою сырую нефть выше лимита в 60 долларов в течение нескольких недель, при этом в конце сентября базовые цены выросли до 85 долларов за баррель, что поднимает вопросы о том, не нарушают ли компании этот лимит.

Виктор Катона, ведущий аналитик по сырой нефти компании Kpler, сказал журналистам, что мнение на рынке таково, что никакого принуждения к соблюдению нет, а механизм потолка не работает так, как задумывалось. Россия разработала сложную цепочку поставок нефти конечным покупателям. Такой подход представляет собой проблему для любых попыток проследить, как соблюдается ограничение. Торговые компании, судя по всему, покупают нефть по приемлемым ценам в российском порту, а затем несколько раз перепродают прямо на море. Такие продажи отследить практически невозможно.

Отметим, что еще в конце сентября СМИ сообщали, что российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ценовой потолок G7. По словам журналистов, европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с российской нефтью.