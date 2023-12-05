Ограничение цены на российскую нефть не достигнуто, а Москва продолжает получать средства, — СМИ

Слабый рубль и высокий экспорт нефти, как пояснил старший юрист Немецкого института международных дел и вопросов безопасности Янис Клюге, позволят обеспечить поступление достаточного количества денег в бюджет Кремля.

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Усилия Запада ограничить доходы России от нефти после того, как Москва начала полномасштабную войну против Украины, по сути, провалились через год после того, как это было впервые согласовано. Politico опубликовало материал, ссылаясь на результаты анализа.

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Отчет, по информации издания, показывает, что существуют определенные "мошеннические механизмы в вопросе санкций. Москва до сих пор имеет лазейки для получения доходов от реализации нефти, что наполняет бюджет для войны против Украины.

В декабре прошлого года страны G7 и ЕС установили максимальную цену на российскую сырую нефть в 60 долларов за баррель, пытаясь сохранить стабильность поставок нефти во всем мире, одновременно истощая военные средства Кремля. Итоги года свидетельствуют, что Москва все еще зарабатывает миллиарды на своем флагманском экспорте, которые она может использовать для продолжения войны.

За последний год эта схема, как говорится в сообщении, стоила Кремлю 34 миллиарда евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам этого года, согласно новому анализу исследовательского центра по вопросам энергетики и чистого воздуха (CREA). Сейчас российская нефть стабильно продается по цене более 60 долларов. Это намного меньше, чем надеялись те, кто разрабатывал правила; более того, влияние ощущалось наиболее интенсивно в первой половине 2023 года, прежде чем начало угасать.

Дефицит частично объясняется тем, что трейдеры просто игнорируют ценовой потолок, говорится в отчете, и российская нефть продается примерно по 70 долларов за баррель. Около 48 процентов российских нефтяных грузов было перевезено на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах G7 и ЕС.

Янис Клюге, старший юрист Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, отметил, что скромное денежное влияние запрета означает, что ЕС также должен скорректировать свои ожидания в отношении санкций. По его словам, слабый рубль и высокий экспорт нефти позволят обеспечить поступление достаточного количества денег в бюджет Кремля.

"При нынешних ценах, и даже если Россия заработает эти 60 долларов в пределах ценового предела... это не повлияет на доход настолько, чтобы заставить какое-либо изменение стратегии или ограничить ресурсы России настолько, чтобы изменить ситуацию на поле боя", — сказал он.

Напомним, в сентябре агентство Bloomberg сообщило, что ограничение цены на нефть для России, которое в конце 2022 года ввели США и союзники за полномасштабное вторжение в Украину, снизило доходы Кремля. С середины июля 2023 года эталонная российская нефть марки Urals котируется выше 60 долларов за баррель. В то же время некоторые нефтепродукты превысили верхний предел, установленный США, странами "семерки" и Европейским Союзом.