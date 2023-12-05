Обмеження ціни на російську нафту не досягнуто, а Москва й надалі отримує кошти, – ЗМІ

Слабкий рубль і високий експорт нафти, як пояснив старший юрист Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге, дозволять забезпечити надходження достатньої кількості грошей до бюджету Кремля.

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Зусилля Заходу обмежити доходи Росії від нафти після того, як Москва почала повномасштабну війну проти України, по суті, провалилися через рік після того, як це було вперше узгоджено. Politico опублікувало матеріал, посилаючись на результати аналізу.

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Звіт, за інформацією видання, показує, що існують певні "шахрайські механізми у питанні санкцій. Москва й досі має лазівки для отримання доходів від реалізації нафти, що наповнює бюджет для війни проти України.

У грудні минулого року країни G7 та ЄС встановили максимальну ціну на російську сиру нафту в 60 доларів за барель, намагаючись зберегти стабільність постачання нафти в усьому світі, одночасно виснажуючи військові кошти Кремля. Підсумки року свідчать, що Москва все ще заробляє мільярди на своєму флагманському експорті, які вона може використати для продовження війни.

За останній рік ця схема, як йдеться у повідомленні, коштувала Кремлю 34 мільярди євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам цього року, згідно з новим аналізом дослідницького центру з питань енергетики та чистого повітря (CREA). Зараз російська нафта стабільно продається за ціною понад 60 доларів. Це набагато менше, ніж сподівалися ті, хто розробляв правила; більш того, вплив відчувався найінтенсивніше в першій половині 2023 року, перш ніж почав згасати.

Дефіцит частково пояснюється тим, що трейдери просто ігнорують цінову стелю, йдеться у звіті, і російська нафта продається приблизно за 70 доларів за барель. Близько 48 відсотків російських нафтових вантажів було перевезено на танкерах, що належать або застраховані в країнах G7 та ЄС.

Яніс Клюге, старший юрист Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки, зазначив, що скромний грошовий вплив заборони означає, що ЄС також повинен скоригувати свої очікування щодо санкцій. З його слів, слабкий рубль і високий експорт нафти дозволять забезпечити надходження достатньої кількості грошей до бюджету Кремля.

"За теперішніх цін, і навіть якщо Росія заробить ці 60 доларів у межах цінової межі… це не вплине на дохід настільки, щоб змусити будь-яку зміну стратегії або обмежити ресурси Росії настільки, щоб змінити ситуацію на полі бою", — сказав він.

Нагадаємо, у вересні агенція Bloomberg повідомила, що обмеження ціни на нафту для Росії, яке наприкінці 2022 року запровадили США і союзники за повномасштабне вторгнення в Україну, знизило доходи Кремля. Із середини липня 2023 року еталонна російська нафта марки Urals котирується вище 60 доларів за барель. Водночас деякі нафтопродукти перевищили верхню межу, встановлену США, країнами "сімки" та Європейським Союзом.