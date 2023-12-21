Новые цены на топливо: украинцам рассказали, когда начнется подорожание

По мнению эксперта топливного рынка Дмитрия Леушкина, стоимость топлива на АЗС повысится, в целом, на две гривны.

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Украинским водителям следует готовиться к новому подорожанию топлива на автозаправочных станциях. Цены изменятся уже после новогодних праздников, написал на своей странице в социальной сети Facebook эксперт Дмитрий Леушкин.

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"Ждите роста цен на АЗС. Рост будет ощутимым. Валюта и нефть не оставили шансов", – написал он в сообщении.

В то же время, в комментарии журналистам УНИАН 20 декабря Леушкин объяснил, что топливо может подорожать примерно на две гривны. Подорожание начнется во второй половине января 2024 года. Причина: повышение курса валют и мировых цен на нефть.

"Некоторые сети переждут Новый год. Ну, я думаю, что объективно это произойдет где – то до 15 января с учетом того, что первая посленовогодняя неделя выпадет с работы", — отметил он.

Эксперт считает, что после Нового года цены пересмотрят крупные сети АЗС. Те, у кого есть клиенты в городах, скорее всего, откажутся от повышения цен к празднику.

"Может сократят маркетинг или бонусы на заправках. До 8 января будет скрытое повышение, а после 8-го — явное", — рассказал он.

Без подорожания не обойтись, поскольку увеличивается курс валют на межбанке. Некоторые налоги на топливо, как объяснил эксперт, привязаны к евро. А за нефтепродукты, которые поступают из-за рубежа, трейдеры платят долларами. То есть даже небольшое колебание курса влияет на конечную себестоимость топлива. Также, негативно влияют на стоимость горючего и мировые цены на нефть, которые постепенно растут.

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"В последние месяцев пять топливо дешевело, поскольку дешевела нефть. Но цены на нефть уже не снижаются, а наоборот. Больше нет цены в 72 доллара, нет цены в 74 доллара, но уже есть 80 долларов за баррель. То есть нефть уже не помогает сдерживать цены на АЗС", – подчеркнул Дмитрий Леушкин.

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Тем временем 21 декабря, как свидетельствуют данные на сайте Минфина, средняя цена на разные виды топлива на заправках составляла:

Бензин А-95 премиум — 54,90 гривны за литр;

Бензин А-95 — 51,93 гривны за литр;

Бензин А-92 — 49,16 гривны за литр;

Дизельное топливо — 52,11 гривны за литр;

Газ авто­мобильный — 31,43 гривны за литр.

Также Фокус писал, что директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, считает, что бензин и дизель на украинских АЗС, вероятно, будет дешеветь в ближайшие недели

Напомним, в парламенте раздумывают над тем, чтобы поднять акциз на сжиженный газ с 52 до 169 евро за 1000 литров. Такое изменение добавит где-то 4-5 гривен до стоимости литра автогаза.