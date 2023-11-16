Еще 50 тысяч дронов в месяц. Что дает Украине увеличение акциза на сжиженный газ

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Налог на LPG: еще 50 000 FPV-дронов в месяц

В парламенте начался бюджетный процесс, есть и "топливные" аспекты. В частности, предлагается поднять акциз на сжиженный газ с 52 до 169 евро за 1000 л.

Полностью поддерживаю!

Это моя позиция в течение последних лет, которая в течение 2022-2023 годов только укрепилась. Я вообще выступаю за унификацию "топливного" налога, то есть чтобы акциз с каждого литра моторного топлива — бензина, газа, дизеля — был одинаковым. Но наши законодатели оказались более гуманными, учли меньшую энергетическую ценность автогаза (больший расход), поэтому акциз предлагается на 20% ниже "бензинового".

На мой взгляд, прежде всего речь идет о справедливости. Почему сегодня водитель машины на бензине платит акциза в четыре раза больше (акциз 213 евро), чем тот, кто на газу? Почему за налоги владельца машины на бензине условно можно купить 4 бронежилета или каски, а тот, кто на газу, даст только на один?

Может, тот газ — это какой-то уникальный энергоноситель, пахнущий розами? Нет. Это такой же продукт нефтепереработки, как бензин или дизель.

Напомню, ультра-низкий налог на газ 15 лет назад ввели с целью популяризации этого топлива. Сделали по европейской кальке. Цель была достигнута: Украина стала МИРОВЫМ лидером по потреблению LPG на транспорте (в Европе доля газа на транспорте "ноль целых...", ну вы в курсе). В 2021 году 30% в балансе моторных топлив приходилось на автогаз. По объемам (а это было 2 млн. т. в год), мы вошли в пятерку крупнейших потребителей на планете.

Прекрасно, цель достигнута, а значит — дверь закрывается. Этот принцип работает во всех программах такого рода в цивилизованном мире. Когда-то в Европе были льготы на установку ГБО, а теперь — на приобретение электромобилей. Пройдет несколько лет, не будет и этих льгот.

Доля автогаза на украинском рынке — беспрецедентная Фото: liga.net

А теперь о главном — цене. "Газовые" лоббисты всегда топят за народ (тоже мне, защитники на ауди последних моделей). Мол, катастрофа, подорожает, экономия исчезнет!

Так вот, повышение акциза добавит где-то 4,5 грн/л. В стандартных условиях подорожал бы газ с 26,5 до 31 грн/л (из-за забастовки польских перевозчиков ситуация нестандартная, газ достиг 34 грн/л, в некоторых сетях исчез вообще). При бензине по 55 грн/л было 48%, а станет 56% от цены бензина. Это при том, что таксисты — самая показательная и экономная публика — считают газово-бензиновым паритетом 80% (расход газа больше на 15-20% бензина). То есть, экономия относительно бензина сохранится, и немалая!

Парламентариям респект, прекратили слушать этот бред, так держать! Вот только для максимально большего эффекта надо обратить внимание и на дизель. Там тоже очень низкий налог и относительно бензина, и относительно ставок, которые нам показывает Евросоюз в качестве ориентиров.

Меня всегда удивляли "газовые" лоббисты примитивностью и комичностью своих аргументов. Но удивительно то, что даже война не изменила это. Поймите, наконец: стране нужны деньги, кроме налогов, нечем финансировать армию. Забудьте уже, наконец, о своих мелочных интересах, тем более, что этим интересам на самом деле ничего не угрожает! Как ездили на газу, так и будут ездить.

Если мы все не осознаем, что налоги надо платить и искать любые возможности для закрытия налоговых дыр, не исключено, что со временем не только из Харькова, но и из Полтавы придется эвакуироваться.

По нашим расчетам, повышение акциза на газ даст бюджету дополнительно 1 млрд. грн. в месяц. Еще 50 000 FPV-дронов на головы врага. В месяц. Какие могут быть аргументы против?

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