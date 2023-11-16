Ще 50 тисяч дронів на місяць. Що дає Україні збільшення акцизу на скраплений газ

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Податок на LPG: ще 50 000 FPV-дронів на місяць

В парламенті розпочався бюджетний процес, є й "паливні" аспекти. Зокрема, пропонується підняти акциз на скраплений газ з 52 до 169 євро за 1000 л.

Повністю підтримую!

Це моя позиція протягом останніх років, яка протягом 2022-2023 років тільки зміцнилась. Я взагалі виступаю за уніфікацію "паливного" податку, тобто щоб акциз з кожного літру моторного палива — бензину, газу, дизелю — був однаковим. Але наші законодавці виявились більш гуманними, врахували меншу енергетичну цінність автогазу (більший розхід), тому акциз пропонується на 20% нижче "бензинового".

На мій погляд, насамперед йдеться про справедливість. Чому сьогодні водій машини на бензині платить акцизу в чотири рази більше (акциз 213 євро), ніж хто на газу? Чому за податки власника машини на бензині умовно можна купити 4 бронежилети або каски, а той, хто на газу, дасть тільки на один?

Може, той газ — це якийсь унікальний енергоносій, що пахне трояндами? Ні. Це такий же продукт нафтопереробки, як бензин або дизель.

Нагадаю, ультра-низький податок на газ 15 років тому запровадили з метою популяризації цього пального. Зробили по європейський кальці. Мету було досягнуто: Україна стала СВІТОВИМ лідером по споживанню LPG на транспорті (в Європі частка газу на транспорті "нуль цілих…", ну ви в курсі). У 2021 році 30% у балансі моторних палив припадало на автогаз. По обсягах (а це було 2 млн. т. на рік), ми увійшли в п’ятірку найбільших споживачів на планеті.

Прекрасно, ціль досягнуто, а отже — двері зачиняються. Цей принцип працює у всіх програмах такого роду в цивілізованому світі. Колись у Європі були пільги на встановлення ГБО, а тепер — на придбання електромобілів. Мине декілька років, не буде й цих пільг.

Частка автогазу на українському ринку — безпрецедентна Фото: liga.net

А тепер про головне — ціну. "Газові" лобісти завжди топлять за нарід (теж мені, захисники на ауді останніх моделей). Мовляв, катастрофа, подорожчає, економія зникне!

Так от, підвищення акцизу додасть десь 4,5 грн/л. У стандартних умовах здорожчав би газ з 26,5 до 31 грн/л (через страйк польських перевізників ситуація нестандартна, газ сягнув 34 грн/л, у деяких мереж зник взагалі). При бензині по 55 грн/л було 48%, а стане 56% від ціни бензину. Це при тому, що таксисти – найбільш показова та економна публіка — вважають газово-бензиновим паритетом 80% (розхід газу більше на 15-20% за бензин). Тобто економія відносно бензину збережеться, й чимала!

Парламентарям респект, припинили слухати ту маячню, так тримати! От тільки для максимально більшого ефекту треба звернути увагу й на дизель. Там теж дуже низький податок й відносно бензину, й відносно ставок, які нам показує Євросоюз у якості орієнтирів.

Мене завжди дивували "газові" лобісти примітивністю та комічністю своїх аргументів. Але дивно те, що навіть війна не змінила це. Зрозумійте, нарешті: країні потрібні гроші, окрім податків, нема чим фінансувати армію. Забудьте вже, нарешті, про свої дріб’язкові інтереси, тим більше, що цим інтересам насправді нічого не загрожує! Як їздили на газу, так й будуть їздити.

Якщо ми всі не усвідомимо, що податки треба платити й шукати будь-які можливості для закриття податкових дірок, не виключено, що згодом не тільки з Харкова, а й з Полтави доведеться евакуюватись.

За нашими розрахунками, підвищення акцизу на газ надасть бюджету додатково 1 млрд. грн. на місяць. Ще 50 000 FPV-дронів на голови ворога. На місяць. Які можуть бути аргументи проти?

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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