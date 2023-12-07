Цены в Украине растут не так быстро: что влияет на стоимость товаров

В Национальном банке подготовили новый Макроэкономический и монетарный обзор, в котором рассказали, какие факторы влияли на инфляционные процессы в Украине в октябре и ноябре 2023 года.

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Потребительская инфляция в Украине в октябре 2023 года замедлилась до 5,3%, снижение инфляционных процессов продолжилось и в ноябре. Все благодаря новому урожаю продуктов, например овощей и фруктов. Об этом сказано в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за декабрь 2023.

Как менялись цены на овощи и фрукты

Так, в обзоре регулятора сказано, что цены на овощи были ниже, чем в 2022 году, поскольку хороший урожай и погодные позволили нарастить наращиванию объемы производства в отдельных регионах. В то же время фрукты дешевели за счет появления на рынке цитрусовых и экзотических фруктов.

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Также дешевели крупы и мука на фоне низких экспортных цен и увеличения производства. Уменьшение объемов экспорта подсолнечного масла, отдельных молочных и мясных продуктов, прежде всего масла и курятины, замедлило рост цен на мясные, молочные и масличные продукты.

В НБУ показали, как снижались цены на продукты в Украине Фото: НБУ

Что касается непродовольственных товаров, услуг и других видов продовольствия, то цены на них, как отмечают в НБУ, снижались благодаря дальнейшему уменьшению давления со стороны расходов бизнеса, поскольку продолжается улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

Дорогой газ и дешевый бензин: что происходить на топливном рынке

Украинским водителям сейчас приходится тратить на некоторые виды топлива больше денег. Причина: подорожание нефти на мировых рынках и логистические проблемы, которые мешают быстрому проезду через границу автотранспорту с горючим.

Рынок топлива в Украине отреагировал на подорожание нефти на мировом рынке Фото: НБУ

"Последнее больше всего отразилось на стоимости автомобильного газа, тогда как другие виды топлива даже подешевели в конце ноября, отражая соответствующие тенденции на мировом рынке нефти", — говорится в обзоре регулятора.

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Подорожание алкогольных напитков тоже замедляется благодаря более медленному росту производственных затрат на фоне давления со стороны теневого предложения и относительной курсовой стабильности.

"Сдерживал административную инфляцию и мораторий на повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги", — добавили в НБУ.

Напомним, с 6 ноября продолжается акция протеста польских перевозчиков, которые блокируют движение грузовиков к пунктам пропуска. Из-за такой забастовки на дорогах к пунктам пропуска образовались большие очереди из грузовиков. Кроме того, как сказал 25 ноября заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, из-за польских перевозчиков Украина уже испытывает проблемы с поставками топлива.

Среди основных требований перевозчиков: возвращение разрешений, ужесточение правила перевозок, получение доступа к системе "Шлях" и создание отдельных очередей для пустых фур.

Также в НБУ 21 ноября подсчитали, какие убытки несет Украина из-за забастовки польских перевозчиков.