ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+: как это повлияет на цены на нефть в мире

Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+, которая охватывает больший перечень стран. ОАЭ стабильно находятся в десятке крупнейших производителей нефти в мире.

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ произойдет уже с 1 мая 2026 года. Об этом сообщило издание Al Jazeera.

Что известно об организации ОПЕК

ОПЕК — это картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов с экспорта нефти.

В нее сейчас входит 12 стран:

Алжир;

Венесуэла;

Габон;

Экваториальная Гвинея;

Ирак;

Иран;

Республика Конго;

Кувейт;

Ливия;

Нигерия;

ОАЭ;

Саудовская Аравия.

В то же время также существует ОПЕК+ — договоренность, которая охватывает не только страны-члены картеля, но и ряд других: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзию, Оман, Южный Судан, Россию и Судан.

Відео дня

Цель ОПЕК — координация деятельности и выработка общей политики по добыче нефти среди стран — участников организации, с целью поддержания стабильных цен на нефть, обеспечения стабильного снабжения нефти потребителям, получения отдачи от инвестиций в нефтяную отрасль.

Какую роль играют ОАЭ для ОПЕК

ОАЭ постоянно находятся в десятке крупнейших производителей нефти в мире. На территории страны находится около 6% мировых нефтяных резервов, а ее экспорт составляет около 8% от мирового.

Заявление о выходе из ОПЕК стало серьезным ударом для группы стран-экспортеров нефти, которые без этого имеют проблемы с экспортом из-за блокировки Ормузского пролива.

Почему ОАЭ выходят из ОПЕК

ОАЭ раскритиковали другие арабские страны за то, что те не сделали достаточно для защиты страны от многочисленных иранских атак во время войны.

Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ, раскритиковал реакцию арабских стран и стран Персидского залива на иранские атаки во время заседания Форума влиятельных лиц Персидского залива.

"Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива поддерживали друг друга логистически, но политически и военно, я думаю, их позиция была самой слабой в истории. Я ожидал такой слабой позиции от Лиги арабских государств, и меня это не удивило, но я не ожидал этого от Совета сотрудничества стран Персидского залива, и меня это удивляет", — отметил он.

Дональд Трамп давно критиковал ОПЕК

В то же время для Дональда Трампа эта новость является хорошей, ведь президент США неоднократно критиковал ОПЕК в "обдирании остального мира" путем завышения цен на нефть.

По его словам, пока США защищали члены ОПЕК от Ирана, они использовали войну на Ближнем Востоке для завышения цен на нефть.

Какими могут быть последствия выхода ОАЭ из ОПЕК

Издание "ЕП" называет ряд последствий выхода ОАЭ из ОПЕК:

страна больше не будет обязываться соблюдать квоты на добычу нефти и сможет добывать ее в неограниченных количествах;

ОПЕК и ОПЕК+ потеряют контроль над частью мирового запаса нефти и не смогут регулировать добычу в ОАЭ;

цены на нефть продолжат расти вследствие неуверенности и уменьшения координации среди стран-экспортеров нефти;

также цены на нефть могут снизиться, если страна сильно нарастит производство и сможет поставлять продукцию на мировые рынки в обход Ормузского пролива.

Отметим, президент США Дональд Трамп высказался относительно войны в Иране и сделки с КСИР. По мнению главы Белого дома, после того, как американцы заблокируют иранскую нефть на три дня, нефтепроводы Тегерана взорвутся из-за давления вещества, которое некуда будет сливать.

Напоминаем, 16 апреля агентство Bloomberg рассказало, как Ирану удалось выстоять в войне с США и какую подготовку провели до начала боевых действий.