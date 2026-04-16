Иран готовился к войне с США: как Тегеран смог выстоять под американскими ударами, — Bloomberg

Согласно оценкам западной военной разведки, предвоенное планирование Ирана помогло смягчить последствия американо-израильских ударов по его арсеналу вооружений и руководству. Так что Тегеран сохраняет способность реагировать в случае нарушения режима прекращения огня, располагая солидными запасами ракет большой дальности и тысячами беспилотных летательных аппаратов.

Иран, благодаря продуманному военному планированию и "мозаичной" оборонной стратегии, смог минимизировать сбои в работе командных структур и сохранить стабильный и единый режим, несмотря на убийства высокопоставленных лидеров, сообщает Bloomberg.

Иран подготовился к войне

В стране нанесен огромный ущерб инфраструктуре, а ее высшее руководство погибло. Однако оперативное планирование, предпринятое в преддверии конфликта, оказалось очень эффективным.

Разведданные дают гораздо более точную информацию о результатах американо-израильской операции, чем ту, которую озвучивает президент США Дональд Трамп и представители администрации. Эффективность ранее разработанных Ираном военных планов также повышает вероятность того, что он может использовать нынешнее перемирие для подготовки к возобновлению боевых действий.

"Иран полностью уничтожен, как в военном, так и в других отношениях", — заявлял ранее Трамп. А когда он объявил о перемирии на прошлой неделе, то заявил, что США "уже выполнили и превзошли все военные задачи".

Но источники утверждают, что планы, разработанные Ираном для замены высокопоставленных военных руководителей в случае их гибели, позволили стране свести к минимуму сбои в работе командных структур, когда они стали мишенью в первые дни войны.

Удары США не лишили Иран военного потенциала

По оценкам европейских и ближневосточных чиновников, Иран, по-видимому, сохраняет солидные запасы ракет большой дальности. Источники добавили, что в его арсенале по-прежнему находятся тысячи беспилотников.

Запасы иранских ракет являются строго охраняемой тайной. Некоторые западные чиновники в частном порядке утверждают, что США потребуется еще около двух-трех недель ударов, чтобы полностью подорвать иранский потенциал. Но другие говорят, что это оптимистичный сценарий и на самом деле на уничтожение промышленного и ядерного потенциала Ирана потребуется куда больше времени.

Иран прячет ракеты и дроны под землей Фото: Maxar

Иран рассредоточил свои ракетные установки и инфраструктуру для беспилотников по всей стране, а также перемещает пусковые установки на разные объекты, что затрудняет для США их быстрое уничтожение.

Эта картина противоречит оценке министра обороны Пита Хегсета, сделанной на пресс-конференции 8 апреля: "По любым меркам, операция "Эпическая ярость" уничтожила иранскую армию и сделала ее боеспособной на долгие годы".

Центральное командование США отказалось от комментариев. Пентагон сослался на заявления Хегсета, сделанные ранее в четверг, в том числе на его послание иранскому руководству: "Мы знаем, какие военные ресурсы вы перемещаете и куда" и "пока вы разбираете разрушенные и разбомбленные объекты, мы становимся только сильнее".

В июне прошлого года Трамп заявил, что США "уничтожили" иранские ядерные объекты в ходе ударов в том же месяце. Иранская ядерная "пыль" была "похоронена", сказал Хегсет на своем брифинге, добавив, что "их система командования и управления настолько разрушена, что они не могут толком общаться и координировать действия".

Иран подготовился к войне — сохранил ракеты и руководство

Согласно оценкам западной военной разведки, иранский режим остается стабильным и единым, несмотря на то, что убийство высокопоставленных лидеров, включая верховного лидера Али Хаменеи и секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, повлияло на способность режима принимать политические решения.

После прошлогодней 12-дневной войной с Израилем, к которой также присоединились США, иранские лидеры разработали планы по децентрализации принятия решений по всей стране на уровне провинций. Эта стратегия, получившая название "мозаичная" оборонная стратегия, предоставляет военачальникам больше полномочий для самостоятельного принятия решений.

Прошлогодние атаки Израиля на Иран побудили страну создать новые органы принятия решений и пересмотреть стратегию управления. Это включало подготовку к кадровым перестановкам в случае новых целенаправленных убийств высших командиров и руководителей.

Несмотря на планы на случай непредвиденных обстоятельств, Иран терпит огромные экономические потери от этих атак, которые могут достичь кульминации этим летом, если война продолжится, заявили некоторые официальные лица из стран Персидского залива и Европы.

По оценкам Израиля, до начала войны арсенал Ирана насчитывал около 2500 баллистических ракет. Официальные сообщения из стран Персидского залива и Израиля свидетельствуют о том, что Иран к настоящему времени выпустил не менее 1850 баллистических ракет, а также более 4700 дронов "Шахед" и около 80 обычных крылатых ракет, как сообщила Бекка Вассер , руководитель отдела обороны в Bloomberg Economics.

Последний ракетный удар баллистическими ракетами был нанесен по Бахрейну 13 апреля, но оставалось неясным, был ли он нанесен Ираном или иранскими марионетками в Ираке.

В оперативном сообщении, опубликованном на X 6 апреля, Центральное командование США заявило, что с начала текущей операции 28 февраля оно нанесло удары по более чем 13 000 целям в Иране.

В сообщении говорится, что было уничтожено более 155 иранских судов, а американские войска нанесли удары по ряду целей, включая иранские командно-контрольные центры и позиции баллистических ракет.

Напомним, ранее Папа Римский осудил "горстку тиранов", которые "опустошают мир", критикуя войну в Иране.

Также стало известно, что Иран использует китайский спутник, чтобы наносить удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.