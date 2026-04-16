Противостояние Папы и Трампа продолжается: Лев XIV осудил "горстку тиранов, опустошающих мир"

Папа Римский продолжает свой тур по Африке и, выступая в Камеруне, осудил мировых лидеров, которые используют религиозную риторику для оправдания войны.

"Первый американский Папа", как называют Льва XIV, резко раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир "опустошается горсткой тиранов". Это необычайно резкое для главы католической церкви заявление было сделано в Камеруне 16 апреля, спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп критиковал его в социальных сетях, сообщает Reuters.

Папа Римський розкритикував "тиранів" перебуваючи в Камеруні

Папа Римский осудил мировых лидеров, которые использовали религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к "решительной смене курса" на встрече в крупнейшем городе англоязычных регионов Камеруна, где тлеющий конфликт, начавшийся почти десять лет назад, унес тысячи жизней. Камерун, бывшая немецкая колония, был разделен Великобританией и Францией после Первой мировой войны. Французская часть получила независимость в 1960 году, а годом позже к ней присоединилась меньшая по размеру англоязычная британская территория на западе.

По данным Международной кризисной группы, в результате столкновений между правительственными войсками и англоязычными сепаратистскими группами погибло более 6500 человек, а более полумиллиона были вынуждены покинуть свои дома. Местных священников часто похищают ради выкупа, и некоторые из них были убиты.

"Военные мастера делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую всей жизни недостаточно, чтобы все восстановить. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находятся", — сказал понтифик.

Нападки Дональда Трампа на Льва XIV впервые прозвучавшие накануне амбициозного турне папы по четырем странам Африки и повторенные поздно вечером 14 апреля, вызвали недовольство в Африке, где проживает более пятой части католиков мира.

Фото: Vatican News

Лев, который большую часть своего первого года на посту лидера Церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда членов, держался относительно в тени, стал ярым критиком войны в Иране.

"Горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога ради собственной военной, экономической и политической выгоды, погружая священное во тьму и мерзость. Это мир, перевернутый с ног на голову, эксплуатация Божьего творения, которую должна осудить и отвергнуть каждая честная совесть", — сказал он.

В прошлом месяце Папа Римский сделал аналогичные заявления, сказав, что Бог отвергает молитвы лидеров с "руками, полными крови". Эти комментарии были широко истолкованы как направленные против министра обороны США Пита Хегсета, который использовал христианскую лексику для оправдания войны с Ираном.

Трамп начал критиковать Льва с 12 апреля, назвав Папу Римского "слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики" в публикации на сайте Truth Social. Потом он опубликовал и удалил себя в образе Иисуса, а потом опубликовал изображение себя в объятиях Иисуса.

Ранее Папа Римский заявил агентству Reuters, что не прекратит высказываться о войне с Ираном.

Архиепископ Кентерберийская Сара Маллалли, духовный лидер 85 миллионов англикан по всему миру, заявила в четверг, что она поддерживает Папу Римского в его "мужественном призыве к царству мира".

Напомним, что конфликт между Ватиканом и США обострился после резких заявлений Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV. Президент раскритиковал его внешнеполитическую позицию. В ответ Папа заявил, что не боится администрации США и не планирует вступать в публичные споры.

До публичного скандала президента США и Ватикана стало известно, что папского нунция вызвали в Пентагон, где ему пришлось выслушивать угрозы. Это не был официальный визит, который получил огласку благодаря журналистам.