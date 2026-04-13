"Это должен был быть я как врач": Трамп удалил свое AI-изображение в образе Христа после волны возмущения

Президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала после публикации в соцсети сгенерированного искусственным интеллектом изображения, где он предстает в образе Иисуса Христа. Публикация вызвала резкую реакцию как политических оппонентов, так и части его собственных сторонников.

Президент США Дональд Трамп удалил сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он был изображен в образе Иисуса Христа, сообщило издание The Guardian.

Речь идет об иллюстрации, опубликованной в воскресенье 12 апреля Дональдом Трампом на Truth Social. На изображении, созданном искусственным интеллектом, Трамп стоит у больничной койки мужчины в окружении солдата, медсестры и молящейся женщины. Из ладоней Трампа, одну из которых он прикладывает ко лбу больного, исходит божественный свет.

С тех пор президент удалил этот пост, но перед этим столкнулся с гневом некоторых своих самых известных и преданных христианских сторонников, многие из которых поддерживали президента во время многочисленных других его опрометчивостей.

Когда журналисты спросили Трампа, опубликовал ли он фотографию, на которой изображен как Иисус Христос, президент США начал оправдываться: "Я действительно опубликовал это, и я подумал, что это я как врач, и это касалось Красного Креста, я там как работник Красного Креста там, который мы поддерживаем... Это должен был быть я как врач, который улучшает состояние людей".

Марджори Тейлор Грин, бывший член Конгресса от Республиканской партии от штата Джорджия, сделала скриншот поста Truth Social перед его удалением и сказала: "Я полностью осуждаю это и молюсь против этого!!!". Стив Дис, ведущий праворадикального BlazeTV, опубликовал одно слово: "Нет". Райли Гейнс, ведущая Fox News и консервативный комментатор, сказала, что "не может понять, почему он это опубликовал".

Эта публикация появилась на фоне конфликта Дональда Трампа с Папой Римским Львом XIV. 13 апреля президент назвал понтифика "слабым в борьбе с преступностью" и "ужасным во внешней политике". В ответ Лев XIV заявил, что не намерен вступать в дискуссию с Трампом и не боится администрации президента США. Президент Ирана Масуд Пезешкиад решил вмешаться в этот конфликт на стороне Папы, сделав сообщение в Х:

"Его Святейшество Папа Лев XIV (@Pontifex), я осуждаю оскорбление в адрес Вашего Величества от имени великой нации Ирана и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо ни для одного свободного человека. Желаю Вам славы от Аллаха".

