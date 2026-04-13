Эскалация конфликта между Ватиканом и США: Папа Римский заявил, что не боится Трампа

Папа Лев заявил, что он "не боится" администрации Трампа и продолжит выступать против войны после того, как президент США выступил с необычной и резкой критикой его позиции по иранскому конфликту.

Дональд Трамп в публикации на Truth Social обвинил понтифика в том, что тот "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике", а позже заявил журналистам, что не является "фанатом" первого "американского Папы". Лев XIV, который отправился в Алжир, сообщил журналистам, что не хочет вступать в дискуссию с Трампом, но продолжит содействовать миру, пишет ВВС.

Папа Римский заявил журналистам на борту своего самолета, направлявшегося в Алжир, что он видит себя не в роли политика, а миротворца.

"Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко заявлять о послании Евангелия, ведь именно для этого я здесь, и именно для этого существует Церковь. Я не хочу вступать в дискуссию с Трампом. Слишком много людей сегодня страдают в мире. Слишком много невинных людей погибает. И я думаю, кто-то должен встать и сказать: есть лучший способ с этим справиться", — заявил Папа журналистам.

Как правило, глава Ватикана редко напрямую комментирует заявления мировых лидеров. Но ради президента США он сделал исключение.

В США проживает более 70 миллионов католиков, что составляет около 20% населения. Среди них — вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс.

Заявления Трампа прозвучали в тот момент, когда понтифик отправился в 11-дневную поездку в Африку, свою вторую крупную зарубежную поездку с момента избрания в прошлом году.

Ранее президент США заявлял, что Папе Римскому "следовало бы взять себя в руки" и что он "слаб в вопросах ядерного оружия", очевидно, имея в виду попытки Тегерана стать ядерной державой, которые называются одной из причин войны США и Израиля с Ираном.

Дональд Трамп напал на главу католической церкви

Он также предположил, что понтифик был избран "потому что он американец".

"Если бы я не был в Белом доме, Лев не оказался бы в Ватикане", - заявил Трамп, отметив, что Папа "не очень хорошо справляется со своей работой".

Папа Римский неоднократно публично осуждал глобальные конфликты и призывал к деэскалации на Ближнем Востоке.

Когда Трамп пригрозил Ирану, заявив, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация", он ответил, что это заявление "совершенно неприемлемо".

Папа Римский также раскритиковал жесткую иммиграционную политику Трампа.

Очередной скандал Трампа и Ватикана последовал за новостью о том, что папского нунция вызвали в Пентагон, где ему пришлось выслушивать угрозы. Это не был официальный визит, который получил огласку благодаря журналистам.

Тем временем Дональд Трамп в очередной раз выразил недовольство НАТО и предупредил Иран, что Соединенные Штаты способны практически мгновенно уничтожить страну.