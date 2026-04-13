"Це мав бути я як лікар": Трамп видалив своє AI-зображення в образі Христа після хвилі обурення

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі скандалу після публікації у соцмережі згенерованого штучним інтелектом зображення, де він постає в образі Ісуса Христа. Публікація викликала різку реакцію як політичних опонентів, так і частини його власних прихильників.

Йдеться про ілюстрацію, опубліковану у неділю 12 квітня Дональдом Трампом на Truth Social. На зображенні, створеному штучним інтелектом, Трамп стоїть біля лікарняного ліжка чоловіка в оточенні солдата, медсестри та жінки, яка молиться. Із долонь Трампа, одну з яких він прикладає до чола хворого, виходить божественне світло.

Відтоді президент видалив цей пост, але перед цим зіткнувся з гнівом деяких своїх найвідоміших та найвідданіших християнських прихильників, багато з яких підтримували президента під час численних інших його необачностей.

Коли журналісти запитали Трампа, чи опублікував він фотографію, на якій зображений як Ісус Христос, президент США почав виправдовуватися: "Я справді опублікував це, і я подумав, що це я як лікар, і це стосувалося Червоного Хреста, я там як працівник Червоного Хреста там, який ми підтримуємо... Це мав бути я як лікар, який покращує стан людей".

Марджорі Тейлор Грін, колишня членка Конгресу від Республіканської партії від штату Джорджія, зробила скріншот допису Truth Social перед його видаленням і сказала: "Я повністю засуджую це і молюся проти цього!!!". Стів Діс, ведучий праворадикального BlazeTV, опублікував одне слово: "Ні". Райлі Гейнс, ведуча Fox News і консервативна коментаторка, сказала, що "не може зрозуміти, чому він це опублікував".

Ця публікація з’явилася на тлі конфлікту Дональда Трампа з Папою Римським Левом XIV. 13 квітня президент назвав понтифіка "слабким у боротьбі зі злочинністю" та "жахливим у зовнішній політиці". У відповідь Лев XIV заявив, що не має наміру вступати в дискусію з Трампом і не боїться адміністрації президента США. Президент Ірану Масуд Пезешкіад вирішив втрутитися у цей конфлікт на боці Папи, зробивши допис у Х:

"Його Святість Папа Лев XIV (@Pontifex), я засуджую образу на адресу Вашої Величності від імені великої нації Ірану та заявляю, що осквернення Ісуса, пророка миру та братерства, неприйнятне для жодної вільної людини. Бажаю Вам слави від Аллаха".

Раніше ми також інформували, що США розпочали блокаду Ормузької протоки, про що заявив Дональд Трамп. За словами президента, цей крок має посилити тиск на Іран і вплинути на його економічні можливості.