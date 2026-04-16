Протистояння Папи і Трампа триває: Лев XIV засудив "жменьку тиранів, які спустошують світ"

Папа Римський продовжує свій тур Африкою і, виступаючи в Камеруні, засудив світових лідерів, які використовують релігійну риторику для виправдання війни.

"Перший американський Папа", як називають Лева XIV, різко розкритикував лідерів, які витрачають мільярди на війни, і заявив, що світ "спустошується жменькою тиранів". Цю надзвичайно різку для глави католицької церкви заяву було зроблено в Камеруні 16 квітня, через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп критикував його в соціальних мережах, повідомляє Reuters.

Папа Римський засудив світових лідерів, які використовували релігійну риторику для виправдання воєн, і закликав до "рішучої зміни курсу" на зустрічі в найбільшому місті англомовних регіонів Камеруну, де тліючий конфлікт, що почався майже десять років тому, забрав тисячі життів. Камерун, колишня німецька колонія, був розділений Великою Британією і Францією після Першої світової війни. Французька частина отримала незалежність 1960 року, а роком пізніше до неї приєдналася менша за розміром англомовна британська територія на заході.

За даними Міжнародної кризової групи, внаслідок сутичок між урядовими військами та англомовними сепаратистськими групами загинуло понад 6500 осіб, а понад півмільйона були змушені покинути свої будинки. Місцевих священиків часто викрадають заради викупу, і деякі з них були вбиті.

"Військові майстри вдають, що не розуміють, що для руйнування достатньо лише миті, але часто всього життя недостатньо, щоб усе відновити. Вони заплющують очі на те, що мільярди доларів витрачаються на вбивства і руйнування, але ресурси, необхідні для зцілення, освіти і відновлення, ніде не знаходяться", — сказав понтифік.

Нападки Дональда Трампа на Лева XIV, які вперше пролунали напередодні амбітного турне папи чотирма країнами Африки та були повторені пізно ввечері 14 квітня, викликали невдоволення в Африці, де мешкає понад п'ята частина католиків світу.

Лев, який більшу частину свого першого року на посаді лідера Церкви, що налічує 1,4 мільярда членів, тримався відносно в тіні, став затятим критиком війни в Ірані.

"Горе тим, хто маніпулює релігією і самим ім'ям Бога заради власної військової, економічної та політичної вигоди, занурюючи священне в темряву і мерзоту. Це світ, перевернутий з ніг на голову, експлуатація Божого творіння, яку має засудити і відкинути кожна чесна совість", — сказав він.

Минулого місяця Папа Римський зробив аналогічні заяви, сказавши, що Бог відкидає молитви лідерів з "руками, повними крові". Ці коментарі були широко витлумачені як спрямовані проти міністра оборони США Піта Хегсета, який використовував християнську лексику для виправдання війни з Іраном.

Трамп почав критикувати Лева з 12 квітня, назвавши Папу Римського "слабким у боротьбі зі злочинністю і жахливим для зовнішньої політики" в публікації на сайті Truth Social. Потім він опублікував і видалив себе в образі Ісуса, а потім опублікував зображення себе в обіймах Ісуса.

Раніше Папа Римський заявив агентству Reuters, що не припинить висловлюватися про війну з Іраном.

Архієпископ Кентерберійська Сара Маллаллі, духовний лідер 85 мільйонів англікан по всьому світу, заявила в четвер, що вона підтримує Папу Римського в його "мужньому заклику до царства миру".

Нагадаємо, що конфлікт між Ватиканом і США загострився після різких заяв Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV. Президент розкритикував його зовнішньополітичну позицію. У відповідь Папа заявив, що не боїться адміністрації США і не планує вступати в публічні суперечки.

До публічного скандалу президента США і Ватикану стало відомо, що папського нунція викликали в Пентагон, де йому довелося вислуховувати погрози. Це не був офіційний візит, який набув розголосу завдяки журналістам.