Тайная сделка: Иран использует китайский спутник для ударов по базам США, — FT

Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, благодаря которому смог следить за американскими военными базами на Ближнем Востоке во время операции "Эпическая ярость".

Согласно отчету, отслеживаемые объекты находились в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Кувейте, Омане, Иордании, Бахрейне и Джибути, и включали в себя американские военные базы, а также некоторые объекты инфраструктуры. Газета Financial Times сообщила об этом со ссылкой на просочившиеся в прессу иранские военные документы.

Спутник, известный как TEE-01B, был приобретен воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции в конце 2024 года после запуска с космодрома в Китае. Согласно сообщению, в рамках сделки Корпус стражей исламской революции получил доступ к коммерческим наземным станциям, эксплуатируемым компанией Emposat, базирующейся в Пекине и предоставляющей услуги управления спутниками и передачи данных, сеть которой охватывает Азию, Латинскую Америку и другие регионы.

Відео дня

"Этот спутник явно используется в военных целях, поскольку им управляет Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции, а не гражданская космическая программа Ирана", — заявила Николь Граевски, эксперт по Ирану из университета Sciences Po.

Списки координат с отметками времени, спутниковые снимки и анализ орбит показали, что иранские командиры использовали спутник для наблюдения за ключевыми военными объектами США. Снимки были сделаны в марте, до и после ударов беспилотников и ракет по этим объектам.

"Ирану были необходимы эти предоставленные из-за рубежа возможности во время этой войны, поскольку они позволяют Корпусу стражей исламской революции заранее определять цели и проверять успешность своих ударов", — добавила Граевски.

В докладе говорится, что спутник сделал снимки авиабазы ​​принца Султана в Саудовской Аравии, а также других мест, 13, 14 и 15 марта, а 14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские самолеты на базе были уничтожены, при этом пять самолетов-заправщиков ВВС получили повреждения. Спутник также отслеживал авиабазу Муваффак Салти в Иордании и объекты, расположенные вблизи военно-морской базы Пятого флота США в Манаме, Бахрейн, и аэропорта Эрбиль, Ирак, примерно в то время, когда Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за атаки на эти объекты.

15 апреля министерство иностранных дел Китая опровергло это сообщение, назвав его ложным.

"В последнее время некоторые силы фабрикуют слухи и пытаются связать их с Китаем. Китай решительно выступает против подобной практики, движимой скрытыми мотивами", — заявили в МИД.

