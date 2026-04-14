Удары Ирана по базам США: в Британии приземлился самолет-заправщик в следах от шрапнели (фото)

Военный самолет США KC-135 со следами от осколков видели на авиабазе Милденхолл в Великобритании. Вероятно, что этот заправщик был на базе принца Султана в Саудовской Аравии, когда Иран ее атаковал.

Следы от шрапнели на корпусе KC-135R закрыли заплатками, но некоторые следы хорошо видны на снимках сделанных Эндрю МакКелви. Самолет принадлежит 121-му крылу дозаправки в воздухе Национальной гвардии ВВС штата Огайо, сообщает TWZ.

Военный самолет США KC-135 в следах от шрапнели Фото: twz

Хотя, по имеющимся данным, в результате нападения на базу принца Султана были повреждены пять самолетов-заправщиков, полные масштабы разрушений после ударов Ирана остаются неясными, как и потенциальные последствия для объектов и самолетов, расположенных по всему Ближнему Востоку.

О том, сколько самолетов потеряли США во время операции "Эпическая ярость", можно судить по обрывочным сведениям. Потому что Пентагон не сообщает всей информации.

Согласно внутренним данным TWZ, после более чем 13 000 вылетов Соединенные Штаты потеряли 39 самолетов за 39 дней операции, еще 10 получили повреждения различной степени. Фактическое число, вероятно, выше, поскольку потери издание подтверждает только из открытых источников.

Потери США в войне против Ирана Фото: twz

Хотя все самолеты-заправщики являются ценными активами из-за высокой нагрузки. Но эксперты отмечают, что если самолет удалось быстро вернуть в строй – это хороший признак. И оперативность будет иметь значение для продолжающейся войны в Иране и для вероятного конфликта с Китаем на Тихом океане.

"В любом случае, тот факт, что этот "Стратотанкер" снова в воздухе, — это хорошо и свидетельствует о самоотверженной работе летчиков, благодаря которым это стало возможным", — отмечают журналисты и предполагают, что скоро они увидят больше американских военных самолетов со следами от снарядов и шрапнели.

