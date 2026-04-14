Удари Ірану по базах США: у Британії приземлився літак-заправник у слідах від шрапнелі (фото)

Військовий літак США KC-135 зі слідами від осколків бачили на авіабазі Мілденхолл у Великій Британії. Ймовірно, що цей заправник був на базі принца Султана в Саудівській Аравії, коли Іран її атакував.

Сліди від шрапнелі на корпусі KC-135R закрили латками, але деякі сліди добре видно на знімках зроблених Ендрю МакКелві. Літак належить 121-му крилу дозаправки в повітрі Національної гвардії ВПС штату Огайо, повідомляє TWZ.

Військовий літак США KC-135 у слідах від шрапнелі

Хоча, за наявними даними, внаслідок нападу на базу принца Султана було пошкоджено п'ять літаків-заправників, повні масштаби руйнувань після ударів Ірану залишаються незрозумілими, як і потенційні наслідки для об'єктів і літаків, розташованих на всьому Близькому Сході.

Про те, скільки літаків втратили США під час операції "Епічна лють", можна судити за уривчастими відомостями. Тому що Пентагон не повідомляє всієї інформації.

Згідно з внутрішніми даними TWZ, після більш ніж 13 000 вильотів Сполучені Штати втратили 39 літаків за 39 днів операції, ще 10 зазнали пошкоджень різного ступеня. Фактична кількість, ймовірно, вища, оскільки втрати видання підтверджує тільки з відкритих джерел.

Втрати США у війні проти Ірану

Хоча всі літаки-заправники є цінними активами через високе навантаження. Але експерти зазначають, що якщо літак вдалося швидко повернути до ладу — це гарна ознака. І оперативність матиме значення для триваючої війни в Ірані та для ймовірного конфлікту з Китаєм на Тихому океані.

"У будь-якому разі, той факт, що цей "Стратотанкер" знову в повітрі, — це добре і свідчить про самовіддану роботу льотчиків, завдяки яким це стало можливим", — наголошують журналісти і припускають, що скоро вони побачать більше американських військових літаків зі слідами від снарядів і шрапнелі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про атаку Ірану на авіабазу принц Султан у Саудівській Аравії. Тоді ж з'явилися фото кількох повністю знищених літаків США.

Також ми розповідали, як пілот цивільного літака раптово опинився в гущі подій під час війни в Ірані.