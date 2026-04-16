Таємна угода: Іран використовує китайський супутник для ударів по базах США, — FT

Іран таємно придбав китайський розвідувальний супутник, завдяки якому зміг стежити за американськими військовими базами на Близькому Сході під час операції "Епічна лють".

Згідно зі звітом, об'єкти, які відстежували, розташовувалися в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Іраку, Кувейті, Омані, Йорданії, Бахрейні та Джібуті, і охоплювали американські військові бази, а також деякі об'єкти інфраструктури. Газета Financial Times повідомила про це з посиланням на іранські військові документи, що просочилися в пресу.

Супутник, відомий як TEE-01B, був придбаний повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції наприкінці 2024 року після запуску з космодрому в Китаї. Згідно з повідомленням, у межах угоди Корпус вартових ісламської революції отримав доступ до комерційних наземних станцій, що експлуатуються компанією Emposat, яка базується в Пекіні та надає послуги управління супутниками і передавання даних, мережа якої охоплює Азію, Латинську Америку та інші регіони.

Відео дня

"Цей супутник явно використовують у військових цілях, оскільки ним керує Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, а не цивільна космічна програма Ірану", — заявила Ніколь Граєвські, експерт з Ірану з університету Sciences Po.

Списки координат із позначками часу, супутникові знімки та аналіз орбіт показали, що іранські командири використовували супутник для спостереження за ключовими військовими об'єктами США. Знімки були зроблені в березні, до і після ударів безпілотників і ракет по цих об'єктах.

"Ірану були необхідні ці надані з-за кордону можливості під час цієї війни, оскільки вони дають змогу Корпусу вартових ісламської революції заздалегідь визначати цілі та перевіряти успішність своїх ударів", — додала Граєвскі.

У доповіді йдеться про те, що супутник зробив знімки авіабази принца Султана в Саудівській Аравії, а також інших місць, 13, 14 і 15 березня, а 14 березня президент США Дональд Трамп заявив, що американські літаки на базі було знищено, водночас п'ять літаків-заправників ВПС зазнали ушкоджень. Супутник також відстежував авіабазу Муваффак Салті в Йорданії та об'єкти, розташовані поблизу військово-морської бази П'ятого флоту США в Манамі, Бахрейн, і аеропорту Ербіль, Ірак, приблизно в той час, коли Корпус вартових ісламської революції взяв на себе відповідальність за атаки на ці об'єкти.

15 квітня міністерство закордонних справ Китаю спростувало це повідомлення, назвавши його неправдивим.

"Останнім часом деякі сили фабрикують чутки і намагаються пов'язати їх із Китаєм. Китай рішуче виступає проти такої практики, рухомої прихованими мотивами", — заявили в МЗС.

