Іран готувався до війни зі США: як Тегеран зміг вистояти під американськими ударами, — Bloomberg

Згідно з оцінками західної військової розвідки, передвоєнне планування Ірану допомогло пом'якшити наслідки американо-ізраїльських ударів по його арсеналу озброєнь і керівництву. Тож Тегеран зберігає здатність реагувати в разі порушення режиму припинення вогню, маючи в своєму розпорядженні солідні запаси ракет великої дальності і тисячі безпілотних літальних апаратів.

Іран, завдяки продуманому військовому плануванню і "мозаїчній" оборонній стратегії, зміг мінімізувати збої в роботі командних структур і зберегти стабільний і єдиний режим, незважаючи на вбивства високопоставлених лідерів, повідомляє Bloomberg.

Іран підготувався до війни

У країні завдано величезної шкоди інфраструктурі, а її вище керівництво загинуло. Однак оперативне планування, зроблене напередодні конфлікту, виявилося дуже ефективним.

Розвіддані дають набагато точнішу інформацію про результати американо-ізраїльської операції, ніж ту, яку озвучує президент США Дональд Трамп і представники адміністрації. Ефективність раніше розроблених Іраном військових планів також підвищує ймовірність того, що він може використовувати нинішнє перемир'я для підготовки до відновлення бойових дій.

"Іран повністю знищений, як у військовому, так і в інших відношеннях", — заявляв раніше Трамп. А коли він оголосив про перемир'я минулого тижня, то заявив, що США "вже виконали і перевершили всі військові завдання".

Але джерела стверджують, що плани, розроблені Іраном для заміни високопоставлених військових керівників у разі їхньої загибелі, дозволили країні звести до мінімуму збої в роботі командних структур, коли вони стали мішенню в перші дні війни.

Удари США не позбавили Іран військового потенціалу

За оцінками європейських і близькосхідних чиновників, Іран, мабуть, зберігає солідні запаси ракет великої дальності. Джерела додали, що в його арсеналі, як і раніше, перебувають тисячі безпілотників.

Запаси іранських ракет є суворо охоронюваною таємницею. Деякі західні чиновники в приватному порядку стверджують, що США потрібно ще близько двох-трьох тижнів ударів, щоб повністю підірвати іранський потенціал. Але інші кажуть, що це оптимістичний сценарій і насправді на знищення промислового і ядерного потенціалу Ірану знадобиться значно більше часу.

Іран ховає ракети і дрони під землею Фото: Maxar

Іран розосередив свої ракетні установки та інфраструктуру для безпілотників по всій країні, а також переміщує пускові установки на різні об'єкти, що ускладнює для США їхнє швидке знищення.

Ця картина суперечить оцінці міністра оборони Піта Хегсета, зробленій на прес-конференції 8 квітня: "За будь-якими мірками, операція "Епічна лють" знищила іранську армію і зробила її боєздатною на довгі роки".

Центральне командування США відмовилося від коментарів. Пентагон послався на заяви Хегсета, зроблені раніше в четвер, зокрема на його послання до іранського керівництва: "Ми знаємо, які військові ресурси ви переміщуєте і куди" і "поки ви розбираєте зруйновані та розбомблені об'єкти, ми стаємо тільки сильнішими".

У червні минулого року Трамп заявив, що США "знищили" іранські ядерні об'єкти під час ударів того ж місяця. Іранський ядерний "пил" було "поховано", сказав Гегсет на своєму брифінгу, додавши, що "їхня система командування і управління настільки зруйнована, що вони не можуть толком спілкуватися і координувати дії".

Іран підготувався до війни — зберіг ракети та керівництво

Згідно з оцінками західної військової розвідки, іранський режим залишається стабільним і єдиним, незважаючи на те, що вбивство високопоставлених лідерів, включно з верховним лідером Алі Хаменеї і секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, вплинуло на здатність режиму ухвалювати політичні рішення.

Після минулорічної 12-денної війни з Ізраїлем, до якої також долучилися США, іранські лідери розробили плани з децентралізації ухвалення рішень по всій країні на рівні провінцій. Ця стратегія, що отримала назву "мозаїчна" оборонна стратегія, надає воєначальникам більше повноважень для самостійного ухвалення рішень.

Минулорічні атаки Ізраїлю на Іран спонукали країну створити нові органи ухвалення рішень і переглянути стратегію управління. Це включало підготовку до кадрових перестановок у разі нових цілеспрямованих убивств вищих командирів і керівників.

Незважаючи на плани на випадок непередбачених обставин, Іран зазнає величезних економічних втрат від цих атак, які можуть сягнути кульмінації цього літа, якщо війна продовжиться, заявили деякі офіційні особи з країн Перської затоки та Європи.

За оцінками Ізраїлю, до початку війни арсенал Ірану налічував близько 2500 балістичних ракет. Офіційні повідомлення з країн Перської затоки та Ізраїлю свідчать про те, що Іран до теперішнього часу випустив щонайменше 1850 балістичних ракет, а також більше ніж 4700 дронів "Шахед" і приблизно 80 звичайних крилатих ракет, як повідомила Бекка Вассер, керівник відділу оборони в Bloomberg Economics.

Останнього ракетного удару балістичними ракетами було завдано по Бахрейну 13 квітня, але залишалося незрозумілим, чи було його завдано Іраном або іранськими маріонетками в Іраку.

В оперативному повідомленні, опублікованому на X 6 квітня, Центральне командування США заявило, що від початку поточної операції 28 лютого воно завдало ударів по більш ніж 13 000 цілям в Ірані.

У повідомленні йдеться, що було знищено понад 155 іранських суден, а американські війська завдали ударів по низці цілей, включно з іранськими командно-контрольними центрами і позиціями балістичних ракет.

