ОАЕ виходять з ОПЕК та ОПЕК+: як це вплине на ціни на нафту у світі

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про вихід з Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+, яка охоплює більший перелік країн. ОАЕ стабільно перебувають у десятці найбільших виробників нафти у світі.

Вихід ОАЕ з ОПЕК та ОПЕК+ станеться вже з 1 травня 2026 року. Про це повідомило видання Al Jazeera.

Що відомо про організацію ОПЕК

ОПЕК — це картель, створений нафтовидобувними державами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти.

До неї наразі входить 12 країн:

Алжир;

Венесуела;

Габон;

Екваторіальна Гвінея;

Ірак;

Іран;

Республіка Конго;

Кувейт;

Лівія;

Нігерія;

ОАЕ;

Саудівська Аравія.

Водночас також існує ОПЕК+ — домовленість, яка охоплює не тільки країни-члени картелю, але й низку інших: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.

Відео дня

Мета ОПЕК — координація діяльності й вироблення загальної політики щодо видобутку нафти серед країн — учасників організації, з метою підтримки стабільних цін на нафту, забезпечення стабільного постачання нафти споживачам, одержання віддачі від інвестицій у нафтову галузь.

Яку роль відіграють ОАЕ для ОПЕК

ОАЕ постійно перебувають у десятці найбільших виробників нафти у світі. На території країни знаходиться близько 6% світових нафтових резервів, а її експорт становить близько 8% від світового.

Заява про вихід з ОПЕК стала серйозним ударом для групи країн-експортерів нафти, які без цього мають проблеми з експортом через блокуванням Ормузької протоки.

Чому ОАЕ виходять з ОПЕК

ОАЕ розкритикували інші арабські країни за те, що ті не зробили достатньо для захисту країни від численних іранських атак під час війни.

Анвар Гаргаш, дипломатичний радник президента ОАЕ, розкритикував реакцію арабських країн та країн Перської затоки на іранські атаки під час засідання Форуму впливових осіб Перської затоки.

"Країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки підтримували одна одну логістично, але політично та військово, я думаю, їхня позиція була найслабшою в історії. Я очікував такої слабкої позиції від Ліги арабських держав, і мене це не здивувало, але я не очікував цього від Ради співробітництва країн Перської затоки, і мене це дивує", — зазначив він.

Дональд Трамп давно критикував ОПЕК

Водночас для Дональда Трампа ця новина є хорошою, адже президент США неодноразово критикував ОПЕК в "обдиранні решти світу" шляхом завищення цін на нафту.

За його словами, поки США захищали члени ОПЕК від Ірану, вони використовували війну на Близькому Сході задля завищення цін на нафту.

Якими можуть бути наслідки виходу ОАЕ з ОПЕК

Видання "ЄП" називає низку наслідків виходу ОАЕ з ОПЕК:

країна більше не зобов'язуватиметься дотримуватися квот на видобування нафти і зможе видобувати її в необмежених кількостях;

ОПЕК та ОПЕК+ втратять контроль над частиною світового запасу нафти та не зможуть регулювати видобуток в ОАЕ;

ціни на нафту продовжать зростати внаслідок непевності та зменшення координації серед країн-експортерів нафти;

також ціни на нафту можуть знизитися, якщо країна сильно наростить виробництво та зможе постачати продукцію на світові ринки в обхід Ормузької протоки.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп висловився щодо війни в Ірані та угоди з КВІР. На думку глави Білого дому, після того, як американці заблокують іранську нафту на три дні, нафтопроводи Тегерану вибухнуть через тиск речовини, яку нікуди буде зливати.

